Ceibal y Gladiador jugarán hoy sábado 23 de febrero en forma solidaria en cancha de Ceibal. La actividad comenzará a las 15 horas y el orden de categorías será el siguiente: 8,9,7,6,10,11 y 12 años.

Todo lo recaudado será a beneficio de la niña Selene (tres meses y medio) que necesita realizarse una ortesis craneal para su tratamiento de plagiocefalia posicional, la misma tiene un costo de U$ 1.500. También se puede colaborar en la cuenta Red Pagos Nº 68 560. Hoy todos a la cancha por Selene.

FÚTBOL DE NIÑAS MAÑANA EN SALTO NUEVO

Este domingo 24 de febrero se realizará una jornada de fútbol de niñas en Salto Nuevo, participarán Peñarol, Liga Agraria, Ceibal y el equipo albiverde dueño de casa. La actividad comenzará a las 16 horas y tendrá en cancha a las tres categorías de niñas Sub 10, Sub 13 y Sub 16.

HINDÚ: ASPIRANTES PARA TODAS SUS CATEGORÍAS

Hindú convoca a aspirantes para la categoría sub 13 y 15 años, las prácticas se llevarán a cabo en la cancha de Hindú los días martes, miércoles y jueves a las 18:30 horas. Los interesados para conocer más detalles se pueden comunicar al 099 222 403 (Fernando Piris).Desde la sub comisión de baby fútbol de Hindú se convoca a aspirantes para todas las categorías del baby fútbol y también para el fútbol femenino infantil para las categorías sub 11 y sub 14. Los interesados para conocer más detalles se pueden comunicar al 099 222 403 (Fernando Piris).

PASES Y BAJAS: PLAZO MÁXIMO HASTA EL 1º DE MARZO

El período de pases y bajas en la Liga Salteña de Baby Fútbol se extenderá hasta el viernes 1º de marzo. Durante el resto de lo que queda de febrero se podrán realizar los pases y las bajas correspondientes en el horario administrativo de la Liga, lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas.

“SOLOBABY TV” POR YOUTUBE.

El programa “Solobaby TV” dedicado al baby fútbol salteño se emite todos los días jueves a las 20 horas en el canal de Youtube: Solobaby TV. Todo el baby fútbol en un solo lugar: Solobaby TV en Youtube podes mirarlo desde tu PC, tablet o celular.