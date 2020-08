El decretado año de la tregua a nivel de la Liga salteña de Fútbol, si de la «A», «B» y «C» se trata. Lunes 22 de junio para que se bajara la cortina, en medio de las dudas agobiando. Mientras no en pocas instituciones la puesta a punto de cuestiones pendientes, ordenamiento interno y proyección de mejoras. Progreso con su cancha; Nacional de cara al salón multiuso y el sector para Fútbol 5 y 7; a la cuenta de Saladero operativos en pro del escenario que dispone; Albion generador de iniciativas para ser «mucho más que un equipo de fútbol», son tan solo ejemplos que los últimos meses de años activan pretensiones desde las instituciones.

En la edición de la víspera de EL PUEBLO, Milton Albernaz pasó revista al tiempo de Gladiador y notició respecto a un segundo campo de juego, a 200 metros de la sede.

Desde el propio Milton, un área encarada a manera de complemento: el fútbol Femenino.

En el caso de la entidad del Barrio Artigas lo integró en el 2019 «y hay aspectos para corregir. Sobre todo que logre en el caso nuestro, determinada independencia de la Comisión Directiva. El fútbol Femenino debiera regirse por su propia Sub Comisión, como por ejemplo sucede en Gladiador con los padres que se han juntado para que la Sub 15 y Sub 18 tengan mucho de lo necesario para funcionar. Quien fue clave en la organización, no otro que el «Pichu» Morencio. A su fallecimiento lo sentimos tanto en lo humano como en lo deportivo.

El Femenino genera su propio movimiento y que tenga capacidad de manejo, es de las cosas pendientes. No solo hay que hablarlo, también hay que corregirlo».