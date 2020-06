Tanto a nivel de mayores como de juveniles, Salto figura entre los mejores ocho a nivel del fútbol del Interior.

Cuando los enfrentamientos por Cuartos de Finales irían a llegar, la pandemia se fue introduciendo en terreno uruguayo y todos los calendarios previstos comenzaron a caer como «castillo de naipes».

El Campeonato de OFI no fue la excepción.

Ahora la duda es un aguijón: saber si es posible que se complete la disputa a partir de setiembre o primeros días de octubre o caso contrario en enero, si es que el certamen 2021 definitivamente no se juega.

«A la Liga Salteña de Fútbol no le conviene que se reavive el Torneo de OFI, porque la verdad es una y concreta: no existen recursos económicos para bancar los costos que implica sobre todo la selección mayor».

Paralizada la Liga y con ausencia de sponsor a la vista, el plano económico se va transformando en un callejón sin salida.

A buen entendedor pocas palabras: para la dirigencia de conducción de la Liga, si el tramo pendiente no se disputa en lo que resta del año, tanto mejor.