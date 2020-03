¿Cómo se puede programar una pretemporada en fútbol, no teniéndose en claro la fecha del inicio?

Lunes a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña. Sobre el final mismo de la sesión, cuando el presidente Juan Ramón Guarino manejó fechas potenciales respecto al inicio de la temporada oficial.

La interrogante desde la bancada de prensa, frente a la intriga vigente y que el propio hincha del fútbol aparece como uno más.

Aunque el reglamento señala que la temporada debe iniciarse en el último domingo de marzo, este año resultará inviable por la prolongación de la selección salteña en el Campeonato del Interior. Pero además, el fin de no afrontar una fecha en el primer domingo de Semana de Turismo. Igualmente tras el cumplimiento de Salto de sus partidos en el certamen actual, disponen de dos semanas libres.

Por lo tanto, un factor más para que el año deportivo no se inicie en esa fecha.

El apunte de la víspera en EL PUEBLO es como para tenerlo en cuenta: el 17 de mayo podría ser definitivamente la fecha de arranque, si es que la selección arriba a la instancia final, con partidos de ida y vuelta.

¿QUÉ ES POSIBLE PLANIFICAR?

Frente a la revelación del presidente de la Liga Salteña de Fútbol, cabe preguntarse en que medida desde cada Dirección Técnica es posible proyectar una pretemporada sobre la base del criterio. Algunos planteles de la «A» despuntaron la acción previa en la segunda quincena de febrero.

O sea: a tres meses del inicio del fútbol oficial.

En tanto, una interrogante ejercita su poder: los Directores Técnicos, Preparadores Físicos, etc, ¿en qué medida son receptores de algún tipo de consulta respecto a los sistemas de disputa, al inicio de temporada, o en qué fecha es potable el despegue de la pretemporada a partir de decisiones que claramente no existen?.

Es todo, movedizo, vacilante, expuesto al destino de 23 jugadores de la selección, mientras en la «A» son casi 400 los que aguardan para jugar.

La planificación es cosa seria. O debiese serlo. Por estos lares, no dejará de prevalecer el acecho de la incertidumbre. Más bien «a la que te criaste».

Y qué venga lo que tendrá que venir….con la razón despechugada.

Casi….que como siempre.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-