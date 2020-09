El final de la tregua para el Consejo Único Juvenil. De Sub 15 y Sub 18, a cuenta de las divisionales «A» y «B». De los partidos y jueces, pasando por las canchas.

*********

3° Fecha,. Campeonato Apertura. Apertura. Sub. 15 y Sub. 18.

Sábado 5 de setiembre

CANCHA DE NACIONAL

14 hs- Nacional vs Deportivo Artigas. Sub. 15. Árbitros: F. Caffre, F. Samit, E. Artave.

16 hs. Nacional vs Deportivo Artigas. Sub. 18. Árbitros: F. Samit, F. Caffre, E. Artave

CANCHA DE GLADIADOR

14 hrs. Gladiador vs Progreso. Sub. 15. Árbitros: A. Diogo, G. Barboza, W. Araújo.

16 hrs. Gladiador vs Progreso. Sub. 18. Árbitros: W. Araújo, A. Diogo, G. Barboza.

*********

Domingo 6

PARQUE HUMBERTO FORTI

14 hs. Chaná vs Universitario. Sub. 15. Árbitros: J. Suárez, J. Caffre, I. Moreira.

16 hs. Chaná vs Universitario. Sub. 18. Árbitros: I. Moreira, J. Caffre, J. Suárez.

PARQUE RUFINO ARÁUJO

14 hrs. Ceibal vs River Plate. Sub. 15. Árbitros: R. Aguirre, R. Ferreira, M. Revuelta.

16 hs. Ceibal vs River Plate. Sub. 18. Árbitros: R. Ferreira, R. Aguirre, M. Revuelta

PARQUE POLICIAL

14 hs. Sud América vs Ferro Carril. Sub. 15. Árbitros: W. Araújo, F. López, M. Díaz.

16 hs. Sud América vs Ferro Carril. Sub. 18. Árbitros: F. López, M. Díaz, W. Araújo.

*********

1° Fecha, Apertura. Sub. 15 y Sub. 18.

Sábado 5

CANCHA DE FÉNIX

14 hs. Fénix vs Salto Uruguay. Sub.15. Árbitros: A. Píriz, R. López, V. Rodríguez.

16 hs. Fénix vs Salto Uruguay. Sub. 18. Árbitros: R. López, A. Píriz, V. Rodríguez

CANCHA VALENTIN POZZI

14 hs. Salto Nuevo vs Parque Solari. Sub. 15. Árbitros: R. Aguirre, M. Izaguirre, P. Almirón

16 hs. Salto Nuevo vs Parque Solari. Sub. 18. Árbitros: M. Izaguirre, R. Aguirre, P. Almirón

CANCHA DE PEÑAROL

14 hs. Peñarol vs Almagro. Sub. 15. Árbitros: J. Caffre, I. Moreira, I. Sañudo.

16 hs. Peñarol vs Almagro. Sub. 18. Árbitros: I. Moreira, J. Caffre, I. Sañudo

CANCHA DE SALADERO

14 s. Saladero vs Libertad. Sub. 15. Árbitros: R. Portela, R. Gonález, José de los Santos

16 hs. Saladero vs Libertad. Sub. 18. Árbitros: José de los Santos, R. González, R. Portela.

Domingo 6

CANCHA DE EL TANQUE

14 hs. El Tanque vs San Eugenio. Sub. 15. Árbitros: R. López, F. Samit, I. Sañudo.

16 hs. El Tanque vs San Eugenio. Sub. 18. Árbitros: F. Samit, R. López, I. Sañudo