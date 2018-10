Comienza la revancha del PAM 2018

Del 16 de octubre al 16 de noviembre, el Campeonato de Matemática da revancha. A través de esta instancia se busca motivar el aprendizaje y promover el trabajo en equipo. Es una excelente oportunidad para que los docentes utilicen las herramientas que brinda la plataforma y los estudiantes tengan una motivación extra, todos trabajando por un objetivo común.

Está orientado a estudiantes de Educación Pública, de 3º a 6º de Primaria y de 1º a 4º de Media. La modalidad es grupal, por lo que se participa por clases, y la forma de hacerlo es realizando series de actividades correspondientes a su nivel o superior.

En esta oportunidad se premiará también a quien obtenga más puntaje de forma individual.

El Campeonato de Matemática tiene como objetivo motivar y estimular el interés por la matemática de una forma diferente, por considerarla una de las áreas básicas en el desarrollo intelectual de los estudiantes, así como fomentar vínculos de confraternidad entre estudiantes de los distintos centros educativos. Su finalidad trasciende la simple competición en tanto busca fomentar el aprendizaje y la enseñanza de modo diferente y creativo, a la vez que propicia la sana competencia, el compañerismo y la amistad de los participantes.

Se premiará la clase que haya sumado más puntos mediante la realización satisfactoria de series de actividades correspondientes al nivel que esté cursando o a niveles superiores (las series de actividades de niveles inferiores a su clase no serán consideradas) y la obtención de puntos extra, durante el período del concurso.

Cada estudiante recibirá puntos extra al trabajar con los libros de cada grado o de grados superiores. Los libros que se encuentran en la biblioteca de PAM están compuestos por series de actividades que el estudiante podrá realizar. De esta manera, el estudiante podrá adquirir puntos extra de la siguiente forma: al completar cada serie de actividades correctamente de un libro (100 % correcto), el estudiante obtendrá 50 puntos extra.

Al completar el libro en su totalidad, completando todas las series de actividades correctamente, el estudiante obtendrá 100 puntos extra.

TRABAJO CON LOS LIBROS

Cada estudiante recibirá más puntos extra al trabajar con los libros de su grado o de grados superiores.

Los libros que se encuentran en la categoría “Campeonato PAM” están compuestos por series de actividades que el estudiante podrá realizar. De esta manera, el estudiante podrá adquirir puntos extra de la siguiente forma: al completar cada serie de actividades del libro (100 % correcto), el estudiante obtendrá 200 puntos extra.

Al completar el libro completo, completando todas las series de actividades correctamente, el estudiante obtendrá 500 puntos extra.

Los puntos extra se acreditan solo si el estudiante realiza libros creados para su grado o grados superiores.

Además de los puntos extra, los estudiantes acumularán estrellas y monedas a la hora de realizar las series de actividades. Los puntos extra se entregarán al estudiante solamente la primera vez que hace la serie correctamente, así como la primera vez que completa correctamente todo el libro. Si vuelve a realizar el libro, la segunda vez o las siguientes solo sumará estrellas y monedas, no así los puntos extra.

La modalidad de participación es grupal. Por lo tanto, se contabilizarán los puntos para toda la clase, que será la suma de lo alcanzado por cada estudiante. En dicha suma estarán contemplados todos los puntos alcanzados a través de la acumulación de estrellas y monedas, puntos extra por libros de la biblioteca y puntos extra por libros del Campeonato.

El ranking correspondiente a cada categoría se publicará cada viernes. Los participantes podrán acceder a PAM en cualquier momento y lugar, mientras estén conectados a Internet.

Plan Ceibal podrá utilizar la imagen y los datos de los participantes para difusión y/o publicación del concurso en distintos medios de comunicación y para los fines de Plan Ceibal, sin derecho a compensación alguna. Los participantes podrán subir fotos de ellos participando del Campeonato Revancha PAM con el hashtag #RevanchaPAM2018 a las redes sociales o al grupo cerrado en CREA “Campeonato PAM 2018”, al cual se suscriben utilizando el código 2BTQ4-R65CX, siendo ellos los únicos responsables de las imágenes que suban, las que serán tratadas por Plan Ceibal y terceros proveedores conforme con su política de privacidad, la que se entiende conocida y aceptada por los participantes y representantes de los mismos.

El objetivo del campeonato es fomentar el aprendizaje de la matemática.

Plan Ceibal podrá descalificar a estudiantes, docentes o grupos que lleven adelante acciones que atenten contra el uso, disponibilidad o acceso de la plataforma.

Se recomienda especial consideración a los siguientes puntos: evitar la duplicación masiva de series de actividades. Se sugiere la generación de series de actividades diferentes, promoviendo el aprendizaje durante la competencia.

La asignación masiva de series de actividades puede generar problemas de performance, degradando el servicio, llevando a que la disponibilidad se vea afectada.

Evitar asignar series de actividades a estudiantes que poseen tareas pendientes, o hacerlo en grandes cantidades. Se sugiere no asignar más de 50 series de actividades por estudiante; posteriormente, se podrá asignar 50 series de actividades más una vez que el estudiante haya realizado las pendientes.