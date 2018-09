Néstor Martínez Vital. El presidente del Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol en EL PUEBLO

-No te falta altura.

“Mido 1.90. Pero no tiene que ver la altura. Influye la personalidad y el respeto que se pueda tener hacia los demás”.

-No te bancas la ausencia de respeto….

“Es que si algo nos ha pasado este año, es que hemos sido respetados.

Por los dirigentes, por los neutrales, sea de la divisional que fuese.

Cuando se nos solicitó audiencia de parte de algún club, fue para charlar y compartir inquietudes.

Estoy convencido de que a los árbitros salteños no les pesa ninguna camiseta.

Nunca desde los clubes intentaron para imponernos nada.

Yo a su vez les apunté a los dirigentes sobre determinadas necesidades”.

-¿Por ejemplo?

“Que no nos amontonen tantos partidos el sábado, porque queremos defender la integridad del espectáculo a nivel de Sub 145 y Sub 18. Que esos partidos incluyan una terna.

No se puede jugar sin asistentes. La “B” quiso jugar las Reservas. Y no, no se pudo, no se puede.

Lo entendieron.

Este Colegio respeta a todas las divisionales, a todos los clubes.

No hacemos diferencias. Recalco: al Consejo Único Juvenil hay que darle seriedad a la hora de las designaciones”.

-Conservan el porte.

El físico de árbitro…

“Pero ya no estoy para arbitrar: estoy para enseñar”.

-¿Qué te molesta? ¿Quéte rechina? ¿Qué te fastidia?

“Cuando se discute aspectos de las reglas del juego, sin saber.

Los que hablan desde el desconocimiento.

Por ejemplo a la hora de un penal en el área, ya no rige más el criterio d el juez.

Es penal y punto.

Han surgido modificaciones que se desconocen”.

*********************

El 16 de octubre llegará a los 54 años. Tiene cinco hijos: Natalia, Alcides, Gustavo, Matías y Santiago.

Desde este año, NÉSTOR MARTÍNEZ VITAL es el presidente del Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol.

El lunes a la noche fue notificado que al día siguiente se jugaba una fecha en el Consejo Único Juvenil. Desde las 21.30′ hasta la media noche en su casa, decidió las nominaciones.

Al día siguiente, su señora Susana pasó en limpio el programa con los árbitros y asistentes.

No tiene idea cuantos kilómetros consume por semana.

Desde la Liga no se plantea ninguna colaboración, ni con él ni con sus compañeros David Argain, Mario Araújo y Carlos Fraga, integrantes del Colegio.

No le pone acento a esa situación.

Su razón es simple: “mi vida es el fútbol y vuelco amor en lo hago. Por eso lo hago”.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-