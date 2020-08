«Soy el presidente del Colegio de Jueces, pero soy uno más en eso de querer el fútbol. Como estoy dentro del esquema de la Liga Salteña de Fútbol, no dejo de reconocer una realidad que está planteada y las complicaciones económicas que tiene. Por algo no se jugó y por algo algunos jueces se fueron a arbitrar en otras Ligas. A algunos de ellos se les debía dos meses, por partidos que sumaron en el Consejo Único Juvenil. Esta semana quedaron de hacer frente al pago. Da la sensación que a algunos niveles no estamos bien. Soy de los que siente pena cuando pasa por la Liga Salteña de Fútbol y todo cerrado a cualquier hora del día y más de noche, que es cuando funcionan las oficinas. Pregunto: si alguien necesita de un trámite, una gestión, una información, ¿qué hace? ¿Hacia dónde apunta? No hay funcionarios, no hay gerente, las puertas cerradas….¿cómo no me va a causar pena?»