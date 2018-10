Con nueva directiva conformada, ya se piensa en el inicio de la temporada 2018 – 2019 del Fútbol Sala a nivel local

En lo que refiere al presente de la Liga Salteña de Fútbol Sala, días pasados se llevó a cabo la Asamblea de delgados y ya quedó conformada la nueva directiva para lo que será la gestión en la presente temporada 2018 – 2019 en la disciplina a nivel local.

Más allá de los nombres que componen la “flamante” directiva, que no ha tenido muchas variantes en relación a los nombres de sus integrantes, ya que todos los que la componen formaron parte de la anterior, y al no presentarse otra lista en la pasada Asamblea, por unanimidad los integrantes actuales fueron votados, y reelectos para llevar adelante los destinos de la L.S.F.S en este nuevo período.

En lo que tiene que ver con las novedades surgidas en la pasada reunión, ya se maneja la fecha de mediados de noviembre para estar iniciando la competencia oficial en la disciplina, con un formato de disputa (atendiendo a la cantidad de equipos participantes) que no sufrirá demasiados cambios, ni variantes, en relación a lo que fuera la temporada anterior 2017 – 2018, con dos divisionales conformadas, donde la división de privilegio “A” jugará tres ruedas, y la división de ascenso “B” lo hará a dos ruedas en la fase regular del campeonato “Salteño” previo a la disputa der las instancias definitorias.

Liga Salteña de Fútbol Sala Nueva Comisión Directiva Temporada 2018 – 2019

Christian Pereira (Presidente)

Matías Ávila (Vicepresidente)

Lorenzo Rodríguez (Secretario)

Junior Curé (Tesorero)

Pablo Sosa (Encargado de prensa)