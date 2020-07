El sub secretario de la Secretaria Nacional del Deporte, Pablo Ferrari, se refirió en la audición de Radio Ciclismo de Radio Nacional CX 30 a la liberación del ciclismo en todas sus modalidades a partir del próximo lunes 13 de julio, una buena noticia para ciclistas y Federaciones Departamentales pensando en la vuelta a la acción del pedal.

«Estamos trabajando muy fuerte con la Federación Ciclista Uruguaya para ir trabajando en base a los protocolos previstos, lo que estamos es ajustando el tema de las llegadas y largadas para que bueno a partir del 13 de julio quede liberada la actividad y que cada Federación a nivel departamental pueda trabajar más tranquilas a la hora de organizar carreras». «En cuanto a la fecha de las carreras son de competencia de cada Federación, lo que hacemos nosotros es liberar la práctica del deporte ciclismo y cada Federación armará sus carreras de aquí en más siempre respetando lo que le solicitamos en cuanto a la no aglomeración de público».

Sabemos que de las carreras de ruta por ejemplo el tema de la aglomeración de gente se da en la largada y llegada, a eso estamos apuntando, está prohibida dicha aglomeración, pedimos que en este primer tiempo no se de dicha aglomeración».

TOUR MÁSTER DE COLONIA QUEDÓ PARA EL 2021

Desde la Federación Ciclista de Colonia y a través de su cuenta de facebook se dio a conocer que la competencia Máster quedó para el 2021. El mensaje dice así: «Ya estamos trabajando para lo que será la próxima Edición del Tour Máster de Colonia que por esta pandemia no se pudo realizar este año, el mismo quedó para el 8 y 9 de mayo del 2021″.

TOUR DE FRANCIA FEMENINO

El Tour de Francia femenino arrancará el 29 de agosto, contará con los ocho equipos World Tour, entre los que se encuentra el Movistar, más quince equipos invitados. La vigente ganadora del Tour, la holandesa Marianne Vos (CCC Liv) tratará de unir su nombre como triple ganadora de la carrera gala al de Somarriba, Jeannie Longo y Fabiana Lup