Cuando llegaba a su casa en horas de la madrugada un masculino mayor fue abordado por un par de motonetistas, esgrimiendo uno de ellos un arma de fuego. Se le apersonaron al momento que ingresaba a su domicilio, y el acompañante mediante amenaza con un arma de fuego, le exigió su celular siendo marca Samsung, modelo ACE 3 de color rosado. Investiga Seccional 4ta.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

Una mujer mayor de edad denunció que en la mañana de hoy al concurrir a una finca que posee en barrio Cien Manzanas constató la puerta del fondo dañada, el interior en completo desorden y el hurto de dos cañas de pescar, herramientas varias, una plancha eléctrica y un mixer. Investiga Seccional 3ra.

LE ROBARON LA MOTO

Un masculino mayor de edad denunció que en la tarde de ayer desde el frente de su finca sita en barrio La Estrella le hurtaron la moto marca Yumbo 110 de color gris, matrícula HKC198, chasis LHJXCHLC7A2600417, motor 152FMH10B00420. Investiga Seccional 1ra.

LE INSULTÓ EN LA CALLE Y EN LA CASA

Una femenina mayor de edad denunció que en momentos que transitaba por la vía pública se cruzó con una femenina que circulaba en un birrodado, quien la insultó con el más bajo vocabulario no dándole importancia, posteriormente la misma se presentó en su domicilio y continuó con dichas actitudes ante lo cual le solicitó que se retirara ya que no quería problemas. Interviene Seccional 3ra.

LE GOLPEÓ Y SE FUE

Un masculino mayor de edad denunció que en la tarde de hoy circulaba en su birrodado por calle Bilbao con dirección al norte y al llegar a la intersección con calle Agraciada realiza una maniobra para evitar colisionar con un auto que circulaba por esta última y no respetó su preferencia, allí el conductor del auto descendió del mismo y sin mediar palabras lo agredió a golpes en su casco tirándolo de la moto, retirándose posteriormente. Investiga Seccional 2da.

LA EX DE SU PAREJA LE AGREDIÓ

Una femenina mayor de edad denunció que es vendedora ambulante y en la mañana de hoy en momentos que se encontraba en zonas del Hospital fue sorprendida por una femenina quien es la ex de su pareja actual, quien la tomó de los pelos, agredió a golpes de puño e insultó con el más bajo vocabulario. Posteriormente la amenazó con un cuchillo, interviniendo transeúntes para retirarla. Interviene Seccional 1ra.

HURTO EN INTERIOR DE LOCAL

Denunció una femenina mayor que trabaja en un local comercial que concurrió una pareja, quienes introdujeron mercadería en una cartera, retirándose del lugar sin pagar, habiendo realizado estos hechos en otras ocasiones. Investiga Seccional 2da.