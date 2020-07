El Congreso de la Confederación del Litoral-Norte plantó posición

Sobre las 10.30′ despuntó en la víspera el Congreso de la Confederación del Litoral-Norte en Salto. No pocas definiciones con la mira puesta en las próximas instancias. Básico a tener en cuenta, si del reinicio del Campeonato del Interior se trata. Salto y Paysandú empuñaron la bandera en esta dirección y tendrán la adhesión de la Confederación.

Se dijo a rajatabla y sin más vueltas: «sin público no se juega. Jugar sin público es inviable, porque los recursos económicos serían inexistentes».

Otro aspecto sustancial: la Confederación sostendrá en el próximo Congreso de OFI, la opción de NO JUGAR el año próximo el Torneo del Interior a NIVEL DE LA CATEGORÍA DE MAYORES, surgiendo la chance de Sub 17, siempre y cuando desde organismos específicos se aporte dinero que evite costos a las Ligas. Caso contrario, tampoco se jugará