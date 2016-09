Sin respiro, ahora el “franjeado” debe visitar a Nacional en la capital del país

Habrá que ver, ahora por la 7ª fecha (Clausura) Ferro Carril deberá viajar nuevamente a la capital del país para enfrentar el próximo fin de semana al puntero Nacional, en otro partido clave para los intereses salteños, ya que no debemos olvidar que el “franjeado” salteño tiene dos rivales (Dolores y Malvín), que también luchan por la sumatoria en tabla, y la clasificación dentro de los seis primeros. Todo por verse, sin respiro para Ferro Carril, que deberá trabajar el partido ante el tricolor entre semana, corregir aspectos “flojos” de su rendimiento ante Central Durazno , y viajar a Montevideo para intentar al menos conseguir un empate, que no sería un mal resultado para el equipo salteño de cara a lo que se viene.

Resultados 6ª fecha (Clausura) Liga Uruguaya

Ferro Carril F.C (7) – Central Durazno (5).

Nacional (19) – Huracán Buceo (1).

UTU – ITS (13) – Parque Cubano (1).

Peñarol (3) – Dolores (2).

Old Christians (14) – Boston River (2).

Club Banco República (5) – Malvín (2).

Tabla de posiciones (Clausura)

Nacional 18, Old Christians 15, Ferro Carril F.C 15, Peñarol 13, Club Banco República 13, Malvín 12, Central Durazno 6, UTU – ITS 6, Dolores 3, Huracán Buceo 3, Parque Cubano 3, Boston River 0.

Tabla de posiciones Acumulado

Nacional 44, Old Christians 43, Club Banco República 40, Peñarol 39, Ferro Carril F.C 30, Dolores 26, Malvín 25, Central Durazno 19, UTU – ITS 13, Boston River 10, Parque Cubano 8, Huracán Buceo 6.

Próxima fecha (7ª Clausura)

NACIONAL vs FERRO CARIIL F.C.

PARQUE CUBANO vs OLD CHRISTIANS.

PEÑAROL vs UTU – ITS.

MALVÍN vs HURACAN BUCEO.

DOLORES vs CLUB BANCO REPÚBLICA.

CENTRAL DURAZNO vs BOSTON RIVER.

Tabla de goleadores

Nicolás Ordoqui (Peñarol)………53.

Ignacio Salgués (Old Christians)..36.

Bernardo Palaus (Dolores)………25.

Joaquín Varietti (Nacional)……..20.

Sebastián Noy (Old Christians)…..19.