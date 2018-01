Buscan determinar si hubo mala praxis

A un año de la partida del pequeño Alexis Jhoel Lima Acosta – que tenía apenas dos años de vida – sus padres – Cristina Acosta y Walter Lima se acercaron a nuestra redacción para recordarlo y pedir que su memoria no quede en el olvido.

Hace doce meses atrás – precisamente el 5 de enero del 2017 – el niño fue ingresado al Hospital Regional Salto a las ocho de la noche y en la madrugada de ese día (precisamente a las cuatro de la mañana) falleció y al parecer no se dieron a conocer claramente las causas.

Sus padres muy conmovidos recordaron el hecho y sus hermanos compartieron el siguiente escrito: “Alexis… tu misión en este mundo terminó hace un año, sin embargo dejaste en tu corto paso una estela de amor y cariño que siempre quedarán en nuestros corazones, marcados por el resto de nuestras vidas.

Te recordamos, extrañamos y amaremos eternamente”.

Los padres iniciaron el trámite judicial para que se determine si el caso se trató de mala praxis y esperan que la Justicia se expida cuánto antes.

Consultado el abogado de la familia que lleva esta causa – El Dr. Pablo Perna – explicó que en primera instancia se realizó una pericia donde se solicitó un informe que fue realizado por el Dr. Guido Berro – destacado profesional catedrático que fuera Director del Instituto Técnico Forense del Uruguay. Dicho informe arrojó la información de que no se agotaron todas las instancias necesarias para poder preservar la vida del niño.

“La Justicia va a determinar si existió o no mala praxis. Con el informe se cumplió una instancia conciliatoria donde comparecieron los representantes de ASSE que no reconocieron responsabilidad alguna. Se inició la demanda y ASSE está dentro de los plazos legales para responder.

Luego vendrá una audiencia preliminar y continuará el juicio”. Cabe destacar que los juicios de responsabilidad médica suelen llevar un tiempo bastante largo.