Miguel Rognioni y la postergación de fecha en el Consejo Único Juvenil

El año a contramano. O los últimos meses de un año olvidable, donde finalmente en la Liga Salteña de Fútbol es la apuesta de «salvar» al Consejo Único Juvenil y al Fútbol Femenino de la correntada adversa de no poder jugar.

El presidente del CUJ, Miguel Rognioni, no es de los que duda cuando el convencimiento se plantea. Sucede que la realidad estaquea.

«A veces uno tiene la sensación que en esto de ser parte del fútbol, se busca lo mejor, de programar a partir de lo que se quiere, hasta que llega a la conclusión que es todo complicado. Porque hay marchas y contramarchas y lo que es posible hoy, mañana no. Pero el barco no se abandona. Por eso estamos aquí.

Y si el año que viene tenemos que seguir, entonces vamos a seguir»

CON EL CALENDARIO EN MANO

Concreto es que el Campeonato Salteño en el Consejo Único Juvenil iría a iniciarse el próximo fin de semana, pero a partir de determinadas razones, la postergación surge inevitable.

«El hecho es que desde el 1º al 4 de de setiembre se habilitará en la Liga, el período de inscripción de jueces. El lunes de la semana que viene en el Consejo Superior, tendrán que ser votados y recién entonces se tendrá en claro con qué plantilla contaremos.

Todo esto determina que sea el sábado 12 de setiembre, el día en que puedan iniciarse los torneos en las divisionales «A» y «B». Hay que tener en cuenta que la «C» no jugará. Igualmente en Sub 14 y en este caso serán dos series»

CON 400 FICHAS MÉDICAS A UN

VALOR DE 40 PESOS CADA UNA

Mientras los planteles iniciaron en tiempo y forma, el desarrollo de las fases dispuestas a nivel de las autoridades sanitarias, a nivel del Consejo Único Juvenil, se fueron acumulando etapas de organización para resolver y se resolvieron.

Igualmente un aspecto no menor que el propio presidente del CUJ específica en EL PUEBLO, «porque a partir de gestiones, las 400 fichas médicas fueron obtenidas a un valor de 40 pesos cada una. Se trata de que los clubes no padezcan de inicio nomás, una erogación que en más de un caso se les puede transformar en cuesta arriba. Después de todo, el fin de los neutrales tiene que ver con soluciones posibles y no razones adversas a lo que se pretende»