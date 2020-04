El uruguayo Diego Lugano aseguró que «Uruguay rompe los huevos» siendo protagonista en las grandes competencias, porque a la industria del fútbol le sirve de «poco y nada para el negocio», pero que nuestra «cultura futbolística» nos permite seguir siendo protagonistas. El ex capitán de la selección uruguaya dio una jugosa entrevista al programa «Marca en Zona» de la FM 94.7 de la vecina orilla y dejó algunos conceptos que marcan el camino recorrido de la celeste, el presente y futuro, además de repasar momentos inolvidables. «Siempre fui amante de la historia del fútbol uruguayo, incluso antes de ser jugador», comenzó diciendo la «Tota» al referirse a las causas de que nuestro país se mantenga y generé un caudal de futbolistas que superen la media: «mi lectura es que tenemos una cultura fútbol que nace con la identidad nacional en la historia. Viene desde el comienzo y eso no se compra. Vos naces en cualquier lugar de la patria y lo primero que te enseñan es que la celeste es lo más grande que hay. El sentido de pertenencia a la camiseta de Uruguay es inigualable, eso nos permite seguir siendo competitivos en un deporte que se transformó en una industria del entretenimiento, cosas que otros países nunca van a poder comprar. Pasa de generación en generación y por eso seguimos siendo competitivos y lo seguiremos siendo porque nadie va a tirar esa cultura existente hacia atrás. El sentido de pertenencia hacia nuestra camiseta es inigualable», aseveró más tarde Lugano y mencionó: «también es cierto que no siempre juega a favor, a veces nos ponemos una mochila demasiado pesada, por la historia, saber que no le podemos fallar a nuestro viejos, abuelos, lo que significa para nuestro país y es cierto que no deja de ser un deporte, que cuanto más suelto o livianito estés es mejor».