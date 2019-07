La moción fue planteada primero por Saladero, hasta que la retiró frente a las dudas de jugar o no, el sábado próximo la 2ª fecha de la rueda final en la “A” y “B”. Fue entonces que la delegación de Ceibal la hizo propia: se puso a consideración y prevaleció la mayoría, a favor de JUGARLA. Hay que tener en cuenta que el domingo ninguna actividad deportiva es posible, por la realización del prerreferendum. La duda respecto a Ferro Carril y Universitario. Saber si ambos juegan el sábado o no por el Campeonato del Interior.

DE PARTIDO EN PARTIDO

Sábado 3 de agosto. Divisional “A”. 2ª fecha. Campeonato Clausura.

Parque Luis T. Merazzi: Progreso vs Ferro Carril.

Parque Dickinson: Salto Uruguay vs Ceibal.

Parque Rufino Araújo: Salto Nuevo vs Gladiador.

Cancha de D. Artigas: D. Artigas vs Libertad.

Cancha de Saladero: Saladero vs Universitario.

Todos los partidos desde las 15.30′.

LA SEGUNDA OPCIÓN

Teniendo en cuenta en este caso, si los dos equipos salteños participan de la nueva fecha a nivel de OFI. Si afrontan sus partidos se transfieren para el miércoles 7 de agosto los que abordarán a nivel del Clausura.

Cancha de Saladero, 20.30′: Saladero vs Universitario-.

Parque Dickinson: 19.30′: Ferro Carril vs Progreso.

EL CAMBIO DE CANCHA

Para mañana miércoles, no se jugará en Saladero. El partido de Gladiador y Universitario, a las 21.30′. El preliminar de Ferro Carril y Salto Uruguay desde las 19.30′. Los dos en el Dickinson. Complemento de la primera fecha del Clausura en la “A”.

RECAUDACIÓN EN PÌCADA Y LAS 1.059 ENTRADAS

Merma otra vez en la recaudación general. Tan solo 1.059 entradas expendidas. La recaudación fue de $ 144.350. Parque Rufino Araújo: 192 y $ 27.300. Deportivo Artigas: 297 y $ 41.350. Nacional: 183 y $ 26.300. Saladero: 296 y $ 36.200. Parque Tomás Green: 91 y $ 13.200. Más allá de la nueva secuencia adversa, se resolvió jugar el sábado.

“FANDANGO” DEMANDÓ A LA LIGA

El presidente Juan Ramón Guarino, reveló el hecho: Joaquín Correa (“Fandango”), presentó una demanda laboral contra la Liga Salteña de Fútbol, que supera el millón de pesos.

La primera audiencia se verificará en los próximos días. El demandante lo hace en función de su condición de exempleado de la Liga (integró Cuerpos Técnicos de Selecciones mayores y juveniles). Para Guarino, “se trata de reclamos injustificados. No fue empleado de la Liga”.

Naturalmente que ya se derivó el caso a un abogado del medio.

SEIS PARTIDOS A FACUNDO

El Tribunal de Penas, emitió el fallo: seis partidos de pena para Facundo González (Salto Nuevo). Con destino al Tribunal ahora: Franco González (Salto Nuevo), Italo Machado (Salto Nuevo), Robert Tonna (Progreso), Jean Rosas Pintos (Libertad) y Pedro David García (Saladero).

LA DENUNCIA DE ROGNONI

Noche caliente la de ayer en el Consejo Superior. Miguel Rognoni elevó una nota, especificando la situación vivida el 17 de julio en cancha de Arsenal, en ocasión de la entrega de premios a nivel de la Sub 14.

Tras la ceremonia, el vicepresidente del Consejo Único Juvenil, fue cronológico al apuntar lo sucedido, enfatizando en la agresión consumada por Joaquín Correa (Universitario), contra su persona: golpe de puño, empujón, caída, impacto en una columna de cemento y herida de 7 centímetros en el cuero cabelludo. Fue derivado a un centro de asistencia médica y tras ello, radicó denuncia en Seccional 5ª de Policía.

PARA DEPORTIVO ARTIGAS, RIVER VIOLÓ REGLAMENTO

Nota puntual en este caso de la Comisión Directiva de Deportivo Artigas. Se ampara en que la delegación de River Plate en la sesión pasada, “violó el reglamento al comentar el fallo del partido entre River y Ceibal disputado en categoría Sub 18″, el que concluyó en medio de situaciones violentas. Deportivo solicitó que se derive su nota al Tribunal Arbitral y que se le aplique a River el artículo 4 del reglamento, el que prevé determinadas sanciones.

El Cr. Mauricio Ochoa volvió a dejar en claro que no juzgó el fallo y que solo se limitó a la lectura de la denuncia del árbitro y el contenido del fallo. En esos términos lo refrenda el acta de la sesión pasada. Por mayoría abrumadora se resolvió que la nota de Deportivo Artigas NO tenga el destino del Tribunal Arbitral. “Si pasa al Tribunal, es una injusticia”, había aducido el Contador.

LA NOCHE DE FERRO CARRIL

Será esta noche en la sede social de Ferro Carril, cuando se inaugure el Centro de Recuperación de lesiones. La invitación fue cursada a todos los delegados y neutrales, por parte del delegado Hugo Morat, en nombre de la comisión directiva que preside Juan Carlos Realini. El Centro funciona bajo la coordinación general de Leonardo Félix.