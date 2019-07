Violó por años a una niña, fue preso y al salir cumplió la amenaza violando al hermano de la víctima

El acusado ya había cumplido prisión por un delito de atentado violento al pudor contra la hermana del joven y había jurado vengarse

La Justicia otorgó 180 días de prisión preventiva a un hombre que fue acusado de violar a adolescente

A pedido de la Fiscalía la Justicia imputó con 180 días de prisión preventiva a un hombre acusado de cometer un delito de abuso sexual a un adolescente de 14 años. El mismo hombre ya había cumplido prisión por un delito de atentado violento al pudor contra una de las hermanas, hoy mayor de edad, del adolescente.

Según lo explicado en el caso, el hombre primero atentó contra la hermana de la última víctima, delito por el que cumplió una condena de dos años en la cárcel de Salto. Sin embargo, el imputado le había dicho que en caso de ser denunciado abusaría a uno de sus hermanos menores.

La amenaza fue cumplida, explicaron, el jueves por la noche cuando tomó por la fuerza al adolescente y después de taparle la boca lo llevó a su casa.

Esta tarde, previo a la audiencia de formalización, casi un centenar de vecinos y amigos de las víctimas se manifestaron frente a la sede penal para pedir justicia.

El fiscal del caso indicó que la prisión preventiva para el acusado era necesaria para por un lado preservar la seguridad del acusado y, por el otro, por el peligro que representa su libertad para la sociedad así como el riesgo de que se fugue del país.

La hermana del menor dijo ayer de tarde al diario El País que ella fue víctima del hombre desde los 7 a los 14 años, hasta que decidió denunciarlo. “Por temor a que le hiciera lo mismo a mis hermanos, como me amenazaba, no lo hacía. Salió de la cárcel y cumplió con esta barbaridad”, expresó.

El hombre reside en la casa lindera a la de la joven que vive con sus padres y sus ocho hermanos.

Según constató EL PUEBLO un importante grupo de personas se aglomeraron frente a la sede judicial de la calle Artigas 1080 donde realizaron una manifestación repudiando al sujeto, con carteles que exigían que no lo dejaran en libertad, mientras éste se encontraba en el interior del recinto prestando declaraciones.

Al final el hombre fue llevado ante el juez penal que dictó la condena primaria de 180 días, mientras se sustancia el caso para que surja la condena definitiva. El aberrante caso conmocionó a la sociedad salteña.