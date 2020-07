Don Orlando Menoni a los 103 años. Y Maracaná no deja de volver

Cuando el cronista y el fotógrafo se iban de la casa de Don Orlando, en la calle Belén, le habló a quien tenía que hablarle: «deciles que vuelvan, que me acordé de algo».

Don Orlando tiene esa memoria prodigiosa, capaz de rescatar circunstancias de tanto ayer, pero además nombres que no faltan en esa escena de un 16 de julio de 1950.

Entonces había que volver sobre los pasos para escucharlo…«porque se terminaba el partido y hubo un córner. Cuando la pelota venía en el aire, el «Mono» Gambetta la agarró con las dos manos, porque había escuchado el silbato. Los brasileños no entendían nada, porque no lo sintieron. Entonces pedían penal….¿cómo les iban a dar penal si el partido había terminado?…Noooo qué le van a dar…..no le dieron el penal».

**********

AQUELLA VEZ

Y ÉL TAMBIÉN

Don Orlando cumplió 103 años el 10 de enero. Se casó el 5 de diciembre de 1945. Tiene 13 nietos y 18 bisnietos. Mira la tele y escucha la radio. Es el abuelo del Ing Francisco Cano, el «Aco» de Nacional y de Sebastián «Chipo» Menoni, este año en Salto Uruguay.

Los domingos quiere saber «cómo salió Nacional y cómo salió Salto Uruguay, porque ahí están los nietos». En Montevideo, le tira el «bolso».

Teresita, «Pinocho» y Rocío son los hijos, pero no faltan quienes se suman en la atención, como Soledad. Esa atención al que no le falta sentido humano. Bien humano.

Cargas sentimentales en pro de este Don Orlando, que es aquel de la cantina de Salto Uruguay, cuando la explotaba comerciales y conoció a José Boada y «Perucho» Belgeri, «amigos de la vida….vaya si han sido amigos». Cuando Orlando se fue de Salto Uruguay, lo nominaron socio

honorario.

Orlando es el de la Confitería oriental, situada en la parte alta, entre Sarandí y Lavalleja por calle Uruguay. Cumpleaños, casamientos, fiestas. ¿Cuántas generaciones acaso, descubrieron ese lugar de encuentro festivo?….y siempre Orlando como eje. Girando todo desde su sabiduría y cordialidad. Hablaba, decidía, ordenaba.

Todo desde su querer….por ese oficio querido.

LA MAGIA VIVA Y

MARACANÁ SIEMPRE

El día llegó. 16 de julio no es un día más. Es como frenar la historia, para que la historia no deje de contar aquel inolvidable «Maracanazo», que concluyó con un país sometido a la desolación, a la tristeza colectiva….«porque nosotros los que estábamos aquí -rememora- sabíamos que lo de Maracaná era para los brasileños, un sepulcro. Sepulcral….¿no? Y sí…tenían todo y la pobre gente se quedó sin nada».

Rocío, la hija; Carolina, la nieta; Nicolás, uno de los bisnietos, para sumarse al tiempo familiar. Porque no se trató de una entrevista. No fuimos tras un reportaje.

¡Fuimos a hablar de la vida y del fútbol, más esas tantas páginas donde no faltarán torrentes de bien humana emoción! Y descubriendo ese «Maracanazo» que Don Orlando vió a la distancia.

«Porque en el 30, no había radio para escuchar. Pero en el 50 ya había radio….y a la radio nos prendimos. No en todas las casas había, pero en la cantina de Salto Uruguay no faltaba.

Cuando Brasil metió el primer gol, quedamos medio fritos, medio apagados.

Ellos metieron el gol y el relator contó que Obdulio Varela agarrö la pelota, la puso debajo del brazo y después le metió un puntazo al aire. ¿Obdulio?….ese fue grande….ese fue todo».