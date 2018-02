Atribuyó causas del accidente a la lluvia

Próximo a la hora 12:20 de ayer, se tuvo conocimiento que en la esquina de Avenida Barbieri y Juncal, ocurrió un siniestro de tránsito, del que resultó una mujer lesionada en un hombro, protagonizado por un ómnibus de la línea urbana y un automóvil marca Fiat.

Al lugar, concurrió una Unidad de la Emergencia Móvil, cuyo médico de guardia, realizó el traslado a un centro asistencial, de una femenina mayor de edad, que viajaba como acompañante en el automóvil, a la que se le diagnosticó en forma primaria: “Politraumatizada leve, traumatismo de hombro”.

Averiguado el conductor del auto,manifestó que circulaba por Avenida Barbieri con dirección este, llevando a una acompañante; delante, circulaba un ómnibus de la línea urbana, y al llegar a calle Juncal, debido a la inclemencia del tiempo (lluvia), colisionó de atrás a la unidad.

Averiguado el conductor del ómnibus, manifestó que circulaba por Avenida Barbieri con dirección este, por corriente sur, a una marcha suave, ya que llovía y había automóviles detenidos debido a que el semáforo se encontraba con luz roja, y al detener la marcha, sintió un impacto en la parte trasera de su vehículo.

Realizada la prueba de etilometría a ambos conductores, las mismas arrojaron resultados negativos.

No se localizaron testigos del hecho.

Al lugar no concurrió personal de la Policía Científica. Intervino Brigada de Tránsito.

UNO ASEGURA QUE ENCENDIÓ LOS SEÑALEROS, EL OTRO QUE NO

En horas del mediodía de ayer a las 13:00 horas, se tuvo conocimiento que en Avenida Catalina Harriague de Castaños y Valentín, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por una motocicleta Motomel y un automóvil Faw, del que resultaron lesionados.

En el lugar, fue averiguadala conductora del automóvil, femenina mayor de edad, quien manifestó que circulaba por calle Valentin al oeste, y al llegar al cruce con la Avenida Catalina Harriague, encendió los señaleros para ingresar a una finca, y al momento de realizar la maniobra, sintió un impacto en el costado derecho del vehículo.

En el Hospital Regional Salto, fue averiguado el conductor del birrodado, quien manifestó que circulaba por Avenida Catalina Harriague con dirección norte, a una marcha normal, y al pasar calle Valentín, un auto que circulaba delante, de forma imprevista y sin encender los señaleros, giró para la derecha y, debido a la proximidad, no pudo evitar colisionar, cayendo al pavimento.

Asistido, se le diagnosticó: “Politraumatizado leve, pasa a domicilio”.

Ambos conductores fueron sometidos a la prueba de etilometría, las que arrojaron resultados negativos.

No se localizaron testigos del hecho. No concurrió Policía Científica. Intervino Brigada de Tránsito.