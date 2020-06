Este viernes la Lista 20115 no paró, primeramente Alberto Subí se refirió a Cabildantes que se sumaron a nuestra Lista, se sumaron a esta Coalición que se está formando, primeramente con frentistas que apoyaron a nuestra Lista y hoy Dirigentes de Cabildo Abierto que creen en el Proyecto que Germán Coutinho tiene para Salto.

Con respecto a este tema, en las próximas semanas estaremos informando más incorporaciones de Cabildantes a la Lista 20115, que quieren que Germán sea el Intendente de Salto.

Más tarde, el dirigente Ruben Pimentel y la Psicóloga Lucia Barreto visitaron Radio Extremo en la mañana de hoy para hablar sobre tema desempleo, el mal estado de las calles, falta de saneamiento, también sobre adicciones y suicidios en jóvenes.

También estuvimos en los Barrios Patule, Gallino Este y Viv. Calafí, escuchamos planteos de los vecinos sobre la mala gestión del Frente Amplio y convencidos de votar el Cambio Posible.

En el Cerro pudimos coordinar con varios vecinos que se quieren unir a nuestras reuniones semanales para plantear sus inquietudes, entienden que Germán Coutinho está capacitado para sacar a Salto de este pozo que lo dejó el Gobierno del Frente Amplio. En Barrio La Humedad tuvimos la oportunidad de convocar a varios vecinos desencantados con las falsas promesas del gobierno anterior, los planteos se repiten, calles en mal estado, los días de lluvia no se puede caminar por las calles, falta de iluminación que conlleva a la falta de seguridad latente en los Barrios más carenciados, en definitiva, el frente Amplio se olvidó de los más carenciados, siendo que pregonaron toda su campaña en el año 2015 que eran el Gobierno del Pueblo.

También estuvimos en el Interior, en Pueblo Migliaro con el Candidato a Alcalde del Municipio de Colonia Lavalleja, Ramon Mirsasa, donde encontramos un Pueblo olvidado con muchos reclamos de los vecinos.

Y para finalizar la Lista 20115 este fin de semana, además de las caminatas Barriales en la ciudad, va a estar realizando una gira por el Interior, recorriendo Pasó de las Piedras, Cerro Chato, Pasó Potrero, Vera, Paso del Parque, Pasó Cementerio y Puntas de Valentin.

Este es el trabajo que realizamos día a día, la 20115 no para y no va a parar hasta que Germán Coutinho sea nuevamente el intendente.