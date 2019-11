Las mesas receptoras de voto estarán habilitadas a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 19:30 horas. Hay que recordar qué, en caso de llegar la hora indicada si quedan en los circuitos personas para votar, las mismas podrán hacerlo y la mesa deberá permitirlo, alargando el período de votación hasta en una hora.

Se sufraga solamente con la Credencial Cívica, más allá de que en caso de extravío, recordando el número y serie, sumado la presentación de la Cédula de Identidad, estando en el padrón correspondiente, también se puede votar.

En dicha ocasión, en el cuarto secreto habrá solamente dos papeletas, cada una con la imagen de la fórmula respectiva: Daniel Martínez – Graciela Villar y Luis Lacalle Pou – Beatriz Argimón.

Habilitados

Hay un total de 2.699.877 personas habilitadas para votar, en 7.122 circuitos en todo el país, 6.314 urbanos y 808 rurales; 276 circuitos son los habilitados en el departamento de Salto, de acuerdo a datos brindados por la Corte Electoral. Los circuitos son los mismos que para el acto eleccionario del pasado 27 de octubre

Recomendaciones de la Corte Electoral

El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, recomendó a los electores que sufragarán este domingo en el balotaje verificar la hoja de votación antes de introducirla en el sobre.

Ante posibles irregularidades o maniobras dolosas con las listas de las respectivas fórmulas, Garchitorena exhortó a asegurarse que las mismas estén en condiciones.

“Nunca está de más que el ciudadano, antes de introducir la papeleta de su preferencia en el sobre de votación, verifique que la hoja esté en condiciones”, recomendó el jerarca.

Para ser válida una hoja de votación debe tener los nombres de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, la foto de ambos y la fecha de la elección (24 de noviembre de 2019). Además, las listas no podrán tener rayaduras ni roturas.

“Toda lista que no reúna las características que marca la reglamentación, anula el voto”, especificó. La única excepción, aprobada por la Corte Electoral, son hojas de votación del Partido Nacional que, por un error de imprenta, tienen la palabra “BLACK” sobre uno de sus bordes.

Al respecto, Garchitorena recordó que “la ley (electoral) prevé específicamente que los errores de impresión no invalidan el voto”.

Aclaración

Ante dudas surgidas respecto a las papeletas del SI, que participaron en la elección del 27 de octubre, en esta oportunidad no están habilitadas. Por lo tanto, su inclusión dentro del sobre acompañando a cualquiera de las papeletas de la fórmula elegida, será considerado objeto extraño y anulado, de esa manera, el voto.

Se anula el voto cuando dentro del sobre de votación hay un objeto extraño o la hoja de votación está dañada o adulterada. El voto en blanco es cuando el sobre de votación está vacío.

Para ganar alcanza con que uno de los candidatos tenga más votos que el otro. No se requiere superar ningún porcentaje, como sí ocurre en la primera vuelta (la del 27 de octubre) cuando ganaba la Presidencia el candidato del partido que superara el 50% de los votos emitidos (los efectivos, a los partidos, más los blancos y los anulados).

Obligatoriedad del voto

Toda persona que trabaje el domingo 24 debe disponer de un mínimo de dos horas para poder ir a votar. El sufragio es obligatorio.

Justificación por no votar y multa

Las causas para justificar el no haber votado son tres: enfermedad certificada, estar de viaje el día de las elecciones, y la imposibilidad de concurrir a las urnas por razones de fuerza mayor, que serán evaluadas por las autoridades electorales.

En el caso de viaje, cuando la persona regrese al país empezará a correr el plazo de 30 días para justificar el no voto.

La multa por no votar es de 1 UR ($1.197) y en el caso de funcionarios públicos son 2 UR ($2.394).

Claves para entender la segunda vuelta electoral en Uruguay

Los dos candidatos más votados en las elecciones uruguayas del 27 de octubre, el oficialista Daniel Martínez (Frente Amplio, FA, izquierda) y el opositor Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN, centroderecha) se medirán de nuevo en la segunda vuelta hoy 24 de noviembre.

El aspirante de la coalición que gobierna Uruguay desde 2005 obtuvo un 39 % de los votos, mientras que el líder nacionalista quedó en segundo lugar con el 28 % de los sufragios.

Las estrategias de cada bando para ganar el balotaje, la situación regional y la economía son algunas claves que deben ser consideradas para esta segunda cita con las urnas.

URUGUAY SEGUIRÁ SIN TENER PRESIDENTA

La actual vicepresidenta, Lucía Topolansky, es la única mujer que ha ocupado -si bien de manera interina- la Presidencia de Uruguay y, según afirmó hace unos meses, no veía cercano el momento en que el país suramericano estuviera gobernado por una.

El 1 de marzo de 2020, Uruguay volverá a tener al frente a un hombre, si bien la Vicepresidencia ya tiene nombre de mujer: el de Graciela Villar (FA) o Beatriz Argimón (PN).

La igualdad de género ha estado ausente en los grandes actos electorales, incluso en el cara a cara televisivo, el primero obligatorio por ley, en el que apenas se mencionó de pasada la Ley Integral contra la Violencia de Género.

MARTÍNEZ O LACALLE SUMARÁN UN NUEVO NOMBRE A LA LISTA

Desde el regreso de la democracia tras la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), cinco han sido los presidentes del país suramericano y solo dos de ellos, Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) repitieron mandato -siempre alterno, ya que está prohibida la reelección inmediata por la Constitución de la República.

A esa lista, a la que se sumará el 1 de marzo de 2020 Daniel Martínez o Luis Lacalle Pou, también pertenecen Luis Alberto Lacalle, padre del candidato nacionalista, que fue presidente entre 1990 y 1995; Jorge Batlle (2000-2005) y José Mujica (2010-2015).

¿Con qué país va a encontrarse el futuro presidente de Uruguay?

La región suramericana está al rojo vivo entre protestas, acusaciones de golpe de Estado, militares en las calles y crisis económica; sin embargo, Uruguay parece ser la luz al final del túnel, con un nivel de estabilidad que hace que el próximo presidente electo no deba enfrentar un estallido social.

Cabe preguntarse con qué país se encontrará el próximo mandatario, el frenteamplista Daniel Martínez (izquierda) o el nacionalista Luis Lacalle Pou (centroderecha), pues deberá medirse a un complejo panorama regional, una guerra comercial entre Estados Unidos y China y una situación económica local más endeble que en años anteriores.

LA ECONOMÍA Y SUS DESAFÍOS

Uruguay, que lleva 15 años de crecimiento económico sostenido, se ve en las puertas de una etapa económica compleja, en la que el déficit fiscal, el valor del dólar y la situación del desempleo jugarán un rol clave en el próximo quinquenio.

La gerente sénior del Departamento de Asesoramiento Económico Financiero en Deloitte Uruguay, Florencia Carriquiry, explica que el próximo presidente del país suramericano va a encontrar «una economía estancada».

Para la experta, 2020 comenzará con un buen impulso debido a que se pondrá en marcha la inversión de la segunda planta de pasta de celulosa de la empresa finlandesa UPM -la tercera de este tipo en el país- pero no se prevé un crecimiento relevante más allá de ello.

«Según nuestras estimaciones vamos a cerrar este año con un déficit fiscal probablemente arriba del 5 % del PIB, con lo cual ahí va a estar uno de los grandes desafíos del gobierno que asuma en marzo: cómo encauzar una mejora de estas cifras fiscales»,

detalla Carriquiry.

La gerente considera que la situación fiscal es la que debe afrontarse más rápidamente con un «ajuste rápido y fuerte» en el primer año de gobierno, para marcar una estrategia «creíble».

Una de las particularidades de estas elecciones es que Lacalle Pou y Martínez aseguraron que no subirán los impuestos ni harán recortes en políticas sociales.

«A nuestro juicio es sin duda esa una estrategia riesgosa. En más de una oportunidad hemos dicho que la magnitud del ajuste requeriría algún nivel de aumento de impuestos. Los dos candidatos han sido bastante categóricos en que no van a ir por ese camino pero es riesgoso porque sin aumento de impuestos nos parece que la estrategia de ajuste fiscal va a ser relativamente lenta», explica.