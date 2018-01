Santiago de Chile, 14 ene (EFE).- Augusto López-Claros, señalado como responsable de la manipulación de datos de Chile en el ránking de competitividad empresarial del Banco Mundial (BM), perjudicando al gobierno de Michelle Bachelet, negó hoy cualquier sesgo político en su trabajo y conocer a Sebastián Piñera.

En una entrevista publicada este domingo por el diario “El Mercurio”, López-Claros aseguró que no conoce a Sebastián Piñera, quien en marzo iniciará un segundo período como presidente de Chile tras haber ganado las elecciones del pasado diciembre.

“No lo conozco”, subrayó al ser preguntado por eventuales vínculos con el presidente electo el economista, que es de nacionalidad boliviana y no chilena como se comentó el sábado.

Admitió que los indicadores del informe de competitividad empresarial han sido objeto de cambios sustanciales de metodología en los últimos cuatro años, pero esas modificaciones “fueron consultadas dentro y fuera del Banco Mundial”, sostuvo.

“Todo el proceso se llevó a cabo en un contexto de transparencia y apertura”, afirmó y explicó que los cambios en la clasificación de los países ocurren porque unos aplican reformas más rápidamente que otros.

“Entre 2014 a 2017 Chile introdujo dos reformas, mientras que México introdujo ocho y Colombia seis”, indicó a modo de ejemplo

Agregó que en el último informe Chile perdió varios lugares debido a la introducción de una dimensión de género: “La legislación chilena tiene una serie de características que incorporan restricciones contra las mujeres”, aseguró.

“Los rangos de Chile en los últimos años se han reducido por los motivos descritos anteriormente. Ningún otro”, remató López-Claros, que ha desarrollado su carrera principalmente en Estados Unidos.

Tras cursar un doctorado en Economía en la Universidad de Duke, trabajó como profesor en la Universidad de Chile y vivió tres años en el país austral, entre 1989 y 1992.

Después viajó a Rusia como representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a fines de los años 90 trabajó como economista internacional senior en Lehman Brothers, para después ser economista Jefe y director del programa de competitividad global del Foro Económico Mundial.

Desde marzo de 2011 ha sido director del departamento de Indicadores y Análisis Globales del Banco Mundial, responsable de la elaboración del Informe “Doing Business”, así como de otros estudios y actualmente está en la Universidad de Georgetown, tomando un año sabático de su rol en el Banco Mundial”.

Además en un artículo publicado el pasado sábado en el Wall Street Journal, el economista jefe del BM, Paul Romer, pidió disculpas a Chile por la manipulación de los datos del país en el ránking “Doing Business”, con caídas en el gobierno de Bachelet y alzas sustantivas durante la administración de Piñera.

Romer anunció además una revisión y corrección de los ránking del informe de los últimos cuatro años, cuyos “repetidos cambios de metodología” perjudicaron de manera “injusta y engañosa” a Chile.

Afirmó que los cambios a la metodología “tienen la apariencia de haber estado motivados políticamente”, pues en el aspecto objetivo, “basados en las cosas que estábamos midiendo antes, las condiciones empresariales de Chile no empeoraron durante la administración Bachelet”.

El Banco Mundial anunció posteriormente en un comunicado que hará una revisión externa de los indicadores correspondientes a Chile en el informe.

La presunta manipulación del ránking fue considerada “una inmoralidad” por el ministro chileno de Economía, mientras la presidenta Bachelet pidió una investigación a fondo del asunto

Este domingo, el canciller chileno, Heraldo Muñoz publicó en su cuenta de twitter “De fake news (noticias falsas) a “fake statistics” (estadísticas falsas)”, e instó al Banco Central a calcular “cuántas posibles inversores en Chile se perdieron por dudas sobre lugar de Chile en ránking bajo Gobierno Presidenta Bachelet”.

Asimismo el jefe de la diplomacia chilena emplazó al Banco Mundial a “no sólo aclarar sino estimar si ‘cambios metodológicos’ afectaron inversiones en Chile y consideró que “ciertamente caída en ránking de Chile afectó su imagen internacional, lo cual resulta irremediable”. EFE