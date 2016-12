El pasado 30 de noviembre en el Aula Magna de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, el Director Pancracio Cánepa presentó la rendición de cuentas del período junio 2014 – diciembre 2016.

La misma consistió en una exposición de información y de evaluación sobre la nueva realidad del centro universitario, los avances logrados, la situación actual y las perspectivas de la sede Salto del

Cenur Litoral Norte en la mitad del período de esta gestión.

El jerarca de la sede Salto realizó un recorrido por aspectos académicos, de enseñanza, investigación y extensión, brindó datos sobre el perfil de los docentes y de los estudiantes, así como de infraestructura y aspectos administrativos. También, expuso sobre los desafíos y expectativas en el corto y mediano plazo de esta casa de estudios y sobre el relacionamiento con la comunidad toda, entre otros temas.

La disertación del Director de la sede Salto del CENUR Litoral Norte, realizada el pasado 30 de noviembre en ocasión de la rendición de cuentas durante el período junio 2014 – diciembre 2016 comenzó haciendo referencia a los orígenes del proceso universitario en Salto.

Así, Cánepa se remontó a los años 1956 y 1957 cuando comenzaron a dictarse los cursos de la Facultad de Derecho en nuestra ciudad. Después, en el año 1975 comenzó de forma parcial el dictado de los cursos de Agronomía, Veterinaria, Arquitectura e Ingeniería. La consolidación de estas propuestas académicas y la llegada de otras carreras, se dio con el regreso de la democracia al país en el año 1985.

Acercamos más en el tiempo, ya en el año 2013 llegaron opciones como los Ciclos Iniciales Optativos y las carreras exclusivas que solo se dictan en la sede Salto, como la Licenciatura en Ciencias Hídricas o la Licenciatura en Diseño Integrado, e incluso carreras binacionales dictadas en parte entre Uruguay-Argentina, como la Licenciatura Binacional de Turismo.

“ADECUAR LA NORMATIVA A LA REALIDAD”

En cuanto a la nueva realidad que supone la creación de un Centro Regional,que incluye a la sede, Cánepa se traslada el año 2014 y relató los cambios que esto significó y significa para el funcionamiento diario del centro. “Es importante para que los de afuera nos entiendan y para que los de adentro cambiemos de chip. Ha cambiado nuestro marco normativo interno y con ello nos surge el primer desafío que es adecuar la normativa a la realidad. Hay poca coherencia, debemos darle más claridad e incrementar nuestras potestades” indicó la autoridad máxima de la sede local.

Especial hincapié hizo Cánepa en cuanto a este repaso de su gestión, sobre lo que tiene que ver con la participación y el protagonismo de cada uno de los actores que hacen posible la realidad universitaria en Salto. “Los logros son colectivos. No hay méritos personales. En esta evaluación institucional que he propuesto los protagonistas son múltiples. Hemos ganado y hemos perdido. Y en este repaso me he propuesto contarlas todas” sintetizó.

Vale destacar que la Universidad de la República tuvo entre sus principales cambios en los últimos años, la regionalización del sistema educativo en el interior del país. Así, las sedes de Salto y Paysandú junto a las casas de Artigas y Río Negro se unificaron en lo que se denominó como CENUR (Centro Universitario Regional) Litoral Norte.

El miércoles 7 de setiembre se realizó la primera sesión de la Asamblea del Claustro del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, mediante conexión por videoconferencia entre

la Sede Salto en Sala de Consejo, la sede Paysandú a través de la Sala de Reuniones y las Casas de la Universidad de Río Negro y Artigas.

De esta forma se realizó la primera sesión desde la instalación formal de los nuevos integrantes del Claustro del Cenur Litoral Norte, período 2016 – 2018, tras las elecciones universitarias del pasado 4 de mayo del presente año.