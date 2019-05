Mediante nota remitida este lunes a los medios de prensa, el Consejo Directivo de ADEOMS “desmiente enfáticamente” a la diputada frenteamplista por Salto Catalina Correa sobre los contenidos de una reunión mantenida la semana anterior en el local del Frente Amplio.

La Diputada habría expresado en un programa radial de la Agrupación 888 que en dicha reunión, de la que participaron integrantes del gremio de trabajadores municipales, se trató el tema del cese de diálogo entre la Intendencia de Salto y ADEOMS.

El audio con estas declaraciones en radio estaría circulando además por las redes sociales. Los directivos de ADEOMS entienden que Correa, con estas afirmaciones, pretende hacer política partidaria, algo para lo que no están dispuestos a “prestarse”.

En la nota, firmada por Pablo Pereira y Luis Carballo, Presidente y Secretario General respectivamente, se reconoce que existió tal reunión pero se aclara que los integrantes del gremio asistieron a “hacer punteos sobre el tema de seguridad en nuestro departamento y no solo nuestra problemática ya conocida por todos”.

El texto completo de la nota hecha llegar a los medios es el siguiente:

Salto, 06 de mayo de 2019

A la opinión pública:

El Consejo Directivo de ADEOMS quiere hacer algunas apreciaciones sobre un audio que circula en redes sociales y portales, en el cual la Sra. Diputada por el Frente Amplio Catalina Correa en el programa radial de la Agrupación 888 informa que en una reunión acontecida en el local del Frente Amplio el día 30 de abril con compañeros de la dirección de ADEOMS se tratara el tema de la suspensión del diálogo entre la Intendencia de Salto y el Gremio de ADEOMS.

Enfáticamente queremos desmentir dicha aseveración ya que en la reunión mencionada (no) se trató tal tema.

Desconocemos los dichos de la señora Diputada y lo que sostenemos es que los trabajadores no nos vamos a prestar a intereses políticos partidarios.

Es más, en dicha reunión los trabajadores fuimos a hacer punteos sobre el tema de seguridad en nuestro departamento y no solo nuestra problemática ya conocida por todos.

Comprometidos con los trabajadores pero también con nuestro departamento seremos portadores de ideas para el Salto que queremos y tenemos derecho.

Luis Carballo – Secretario Gral.

Pablo Pereira – Presidente