Santiago de Chile, 6 ene (EFE).-

El jefe del comité de senadores del partido Demócrata Cristiano DC) Jorge Pizarro, sostuvo hoy, tras la renuncia de 31 militantes, que la colectividad vive la crisis más profunda desde su fundación «casi terminal».

«La democracia cristiana esté en una situación crítica, casi terminal diría yo. Por eso, si nos equivocamos, podemos terminar rápidamente», agregó Pizarro en declaraciones al diario La Tercera.

La exministra Mariana Aylwin junto a otros 30 militantes históricos renunció este viernes al partido después de que la DC solicitara su salida al negarse a votar por el candidato oficialista, Alejandro Guillier, en una segunda vuelta electoral.

La petición al Tribunal Supremo de la colectividad surgió luego de que Aylwin, hija del expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), y otros políticos democristianos se opusieron a través de una carta a apoyar al abanderado de la centro izquierdista Fuerza de Mayoría, el 17 de diciembre pasado.

Junto a la exministra del gobierno del presidente Ricardo Lagos (2000-2006), también renunciaron figuras destacadas como el exsubsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez, el exministro de Justicia, Hugo Lavados, y el exsuperintendente de Valores y Seguros (SVS), Álvaro Clarke, entre otros.

Pizarro señaló que «no nos podemos casar nosotros mismos, como hemos hecho tantas veces, solo por un tema electoral y no por un tema de contenido. Eso es lo que ha llevado a que la Democracia Cristiana esté en una situación crítica, casi terminal diría yo. Por eso, si nos equivocamos, podemos terminar rápidamente», aseveró.

El parlamentario fue tajante cuanto se le consultó si el partido se encuentra bajo riesgo de desaparecer de la política nacional: «Sí, sin duda».

En todo caso aclaró que la colectividad vive un caso específico respecto a la convivencia de diversos grupos internos, pero que este tipo de situaciones no es inédito en la tienda.

«Este dilema que tenemos hoy no es nuevo para el partido, se viene dando desde su creación. Últimamente andamos discutiendo qué pasa con las ramas, pero no con los troncos ni con el bosque», añadió.

Respecto a la salida de los 31 militantes democristianos, Pizarro calificó las renuncias como «dolorosas».

Mariana Aylwin formó parte durante los últimos años de una facción interna de la DC denominada «Progresismo con progreso», en la que también participaba el exministro de Salud Pedro García, quien anunció esta misma semana su renuncia a la colectividad.

Antes había hecho lo propio el exministro de Hacienda Eduardo Aninat.

Este viernes, la actual presidenta interina de la Democracia Cristiana, la periodista Myriam Verdugo, reconoció en rueda de prensa que «estamos viviendo una crisis hace bastante tiempo, que tiene que ver con lo electoral, tiene que ver con la convivencia interna, pero todas las crisis pueden ser también un punto de partida para reflotarnos».

Los problemas en ese partido comenzaron a acentuarse cuando el colectivo decidió presentarse por su cuenta a las elecciones del pasado noviembre frente al resto de aspirantes a la presidencia de Chile, lo que supuso una fractura en la coalición Nueva Mayoría, actualmente en el poder.

El 29 de abril de 2017 y tras una extensa jornada de debate en la junta nacional, la Democracia Cristiana decidió llevar a su abanderada presidencial, Carolina Goic, a las elecciones generales del pasado 19 de noviembre, donde solo alcanzó un 5,88 % de los votos.

EFE