La 3ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2020 en sus tres series tendrá estos partidos:

Serie 1:

Remeros vs. Nacional

Cancha de Remeros

Sábado 14 hs. 6, 15 hs. 9, 16:20 hs. 10, 17:40 hs. 11, 19:10 hs. 12.

Domingo 14 hs. 7, 15:10 hs. 8.

Saladero vs. Ferro Carril

Cancha de Saladero.

Sábado 14:30 hs. 10, 15.50 hs. 11, 17:20 hs 12.

Domingo 14 hs. 6, 15 hs, 7, 16:10 hs. 8, 17:30 hs. 9.

Sol de América vs. Ceibal

Cancha Quique Rivero.

Sábado 14 hs. 9, 15:20 hs. 7, 16:30 hs. 8, 17:50 hs. 12

Domingo 14 hs. 11, 15:30 hs. 6, 16:40 hs 10.

Universitario vs. Pequeños Gladiadores

Cancha de Universitario.

Sábado 14 hs. 6, 15 hs. 7, 16:10 hs. 8, 17:40 hs. 12.

Domingo 15:30 hs. 9, 16:50 hs. 11.

Serie 2:

Progreso vs. Chaná

Cancha Julio Pepe Hernández.

Sábado 14 hs. 7, 15:10 hs. 6, 16:10 hs. 8, 17:30 hs. 10, 18:50 hs. 11.

Peñarol vs. Sud América

Cancha de Peñarol.

Sábado 13 hs. 8, 14:20 9, 15:40 hs. 7, 16:50 hs. 10, 18:10 hs. 11, 19:30 hs. 12.

Domingo 13 hs. 6

River Plate vs. Salto Nuevo

Cancha Guzmán Cazzaniga.

Sábado 14:30 hs. 11, 16 hs. 12, 17:30 hs. 10.

Domingo 14 hs. 6, 15 hs. 7, 16:10 hs. 8, 17:30 hs. 9.

Deportivo Artigas vs. Almagro

Cancha Alfredito Honsi

Sábado 14 hs. 6, 15 hs. 7, 16.15 hs. 8, 17.30 hs. 9.

Serie 3:

Hindú vs. La Blanqueada

Cancha de Hindú

Sábado Cancha 1 14:30 hs. 9, 15:55 hs. 10, 17:20 hs. 11, 18:55 hs. 12.

Sábado Cancha 2 15:45 hs. 8, 17:55 hs. 7.

Barcelona vs. Liga Agraria

Cancha de Cerro.

Sábado 13:30 hs. 12, 14:50 hs. 10, 16:10 hs. 7, 17:10 hs. 8, 18:20 hs. 11.

Libre: Libertad