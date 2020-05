Desde Salto, en instalaciones del Club de Pesca, de forma 100% virtual, se realizó ayer el primer Remate Virtual del Norte a cargo de los escritorios El Estribo, Azanza-Migliaro y Enrique Beriau.

Con el martillo de Ignacio y Enrique Beriau y Mauricio García da Rosa, las ventas se desarrollaron de forma ágil, lográndose una alta colocación de la oferta.

Gerónimo Azanza, uno de los directores del escritorio Azanza- Migliaro evaluó el evento indicando que quedaron muy contentos con el resultado, fundamentalmente en lo que refiere a la alta colocación teniendo en cuenta que solamente tres lotes no se colocaron, lo cual, “habla a las claras que fue un muy buen remate”. Azanza destacó además lo muy buenos valores logrados, “lógicamente algún valor por debajo, pero razonable por algún lote que pecaba por chico o alguna característica de ese estilo”. De esta forma reiteró su conformidad con el desarrollo de las ventas que fueron “ágiles y dinámicas”.

En otro orden se refirió a la venta de las categorías más jóvenes indicando que son las que, en proporción no han bajado tanto, y destacó la colocación de la categoría de novillos de 1 a 2 que “se vendió muy ágilmente y a muy buenos valores al igual que la de 2 a 3 años, si bien un lote no se vendió ya que tenía pretensiones de precio. Agregó que la vaca de invernada se vendió bien, ágil y con valores que sorprendieron.

Azanza resumió que todo anduvo muy bien, a la gente le sirvió, es un remate de pantalla que en el norte no hay, de manera que “estamos muy conformes”.

La mayoría de los ganados quedaron en la zona norte; Salto, Artigas, Paysandú, algunos se fueron para el sur, pero esto demuestra que, “es una herramienta que la gente del norte estaba necesitando”.

La calidad de los ganados fue valorada por los compradores, y ello se vio reflejado en el resultado en el remate, resaltó.

Azanza consideró que los ovinos se vendieron bien, era una majada destacada, Merino fino, pero encontró un valor razonable y se fueron para Soriano.

Adelantó que quizás se fije para la julio la próxima fecha de este remate que es una herramienta válida para esta zona del país, que permite que mucha gente que, quizás no puede comprar en otro lado y tiene la posibilidad de comprar con flete barato, porque los ganados están cerca.

VALORES

Terneros: 2,05.

Novillos de 1 a 2 años: 1,98.

Novillos de 2 a 3: 1,79.

Novillos más 3 años: 1,47.

Vacas invernada: 1,41.

Terneros y terneras: 2,12.

Vaquillonas de 1 a 2 años: 1,74.

Vaquillonas más de 2 años: 1,50.

Piezas de cría: 383.

Corderos: 40.

Ovejas: 51,4.