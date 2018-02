La denunciante, femenina mayor de edad, denunció que, concurrió al domicilio de su expareja a dejar sus hijos, y en el momento en que se retiraba, se le aproximó la actual pareja de éste, agrediéndola físicamente, por lo que fue trasladada hasta el Hospital Regional Salto, donde fue asistida por el médico de guardia, quien le diagnosticó: “hematoma en arco supraciliar izquierda y dos en cuero cabelludo, uno en región parietal y otro en región occipital”. Enterado el Fiscal de Turno, dispuso: “se le tome denuncia y ambas notificadas para Médico Forense”. Intervino Seccional 3ra.

GOLPEÓ A SU EX CUÑADO Y ROMPIÓ VARIOS OBJETOS DE LA FINCA

Una femenina mayor de edad radicó una denuncia contra su expareja, dando cuenta que mantuvieron una relación de 8 años –la que finalizó hace 2 meses- y de la cual tuvieron 3 hijos en común. La separación ocurrió a raíz de que el denunciado, era una persona agresiva, que ingería bebidas alcohólicas y se drogaba. A las 6:00 horas de ayer, éste se hizo presente en su domicilio, totalmente agresivo e ingresó a su finca, empujándola y comenzando a romper sus pertenencias: un televisor, un ventilador y la puerta. El hermano de la víctima intervino, buscando calmarlo, no lográndolo, ya que el denunciado lo agredió a golpes de puño, retirándose del lugar. Solicitó la denunciante, medidas cautelares. Enterada la Juez de Familia, dispuso diligencias a realizar. Interviene Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

FUERON DENUNCIADOS DISPAROS DE ARMA DE FUEGO EN COLONIA OSIMANI

Siendo las 10:00 horas de la mañana de ayer, personal policial de la Seccional 5ta. fue derivado por el Centro de Comando Unificado hasta Colonia Osimani, donde fue entrevistado un masculino mayor de edad, quien se encontraba trabajando como alumbrador, y expresó que momentos antes, escuchó dos disparos, los cuales impactaron en un cartel ubicado a 50 mts de donde se encontraba, no resultando lesionado, desconociendo quiénes serían los autores de dichas detonaciones. Investiga Seccional 5ta.

PELEA ENTRE HERMANAS

Una femenina mayor de edad denunció que, en horas de la tarde de ayer, su hermana concurrió a su domicilio a insultarla, pidiéndole que se retirara, a lo que hizo caso omiso y a su vez la agredió físicamente. Solicitó que la denunciada no se entrometa en su vida y que la respete. Puesto el hecho en conocimiento de la Juez Letrada de Familia de Primer Turno, dispuso: “citar a la hermana, indagar y volver a enterar”. Intervino U.E.V.D.G.