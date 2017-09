Este viernes en Agropecuaria Salto se realizó una interesante jornada sobre cosecha de soja. La actividad organizada conjuntamente con barraca Erro, convocó a un buen marco de público.

CASIMIRO SILVA: SE SIGUE APOSTANDO A LA SOJA

El Ing. Agr. Casimiro Silva, de Agropecuaria Salto comentó que si bien la agricultura está con márgenes ajustados y costos bastante altos, se sigue apostando a la soja, en los valores que estamos hoy, a futuro y con los costos que tenemos, es una actividad que en algunas situaciones sigue dando rentabilidad. “Es por eso que seguimos apostando en zonas donde se puede trabajar con este cultivo y como todos los años con barraca Erro, trabajando con los

materiales de Don Mario y lanzando nuevos materiales ya que venimos año a año probando materiales nuevos y siempre tenemos buenos resultados”.

“En la zona nuestra cuando arrancamos con la siembra de soja, teníamos rendimientos piso muy bajos, que afectaban mucho la rentabilidad del cultivo, y hoy con manejo, con materiales nuevos y conocimiento, se ha logrado levantar ese piso de rendimiento que lo hace un cultivo con una seguridad relativa mejor que antes”.

Silva indicó que se está trabajando con la línea de Don Mario, con materiales como la línea Intacta y comunes y ahora se realiza el lanzamiento de un material “que creemos que puede tener para la zona una buena performance que es Don Mario Garra, que en los resultados experimentales de parcelas se ha comportado bien, ahora hay que probarlo y ver qué pasa”.

En cuanto a las expectativas para la zafra, comentó que en la zona de influencia el área se va a mantener respecto al año anterior; “la zafra pasada fue muy buena en precio, los que vendieron temprano, y ni que hablar en rendimiento que hizo que el cultivo anduviera con buena rentabilidad”. De esta manera consideró que “las expectativas son grandes, pero en cultivos de verano dependemos mucho del clima”.

MARCELO FERREIRA

GERENTE DE SEMILLAS DE ERRO

El Ing. Agr. Marcelo Ferreira (gerente de Semillas de ERRO), comentó que este tipo de actividades es algo que la empresa hace habitualmente con el objetivo de acercar a las diferentes zonas del país la información que se genera “en nuestro departamento de investigación y desarrollo con el objetivo de acompañar nuestra genética – somos representantes para Uruguay de la genética Don Mario- con manejo, para poder maximizar la performance de cada una de las variedades”.

Explicó que la empresa acostumbra acompañar cada variedad con un manual de uso y manejo donde el productor tiene acceso a la información necesaria para poder saber cuándo sembrar esa variedad, con qué población, en qué momento y de esa manera armar su plan de siembra”.

Agregó que junto a cada variedad viene un manual de uso que le permite al productor acceder a toda la información y poder diagramar en esta fecha, su plan de siembra que en definitiva va a redundar en la cosecha futura en el mes de mayo.

“Nuestra propuesta no la cambiamos en función de los pronósticos climáticos, nuestro objetivo está basado en diversificar y tomar la decisión de qué variedad sembrar en función de los ambientes en los cuales el productor va a sembrar; por ejemplo un productor que está en la zona del Río Negro hacia el sur donde tiene un ambiente con una profundidad de 60-70 centímetros de suelo, con buena acumulación de agua y a su vez es un productor que incorpora tecnologías de manejo como por ejemplo siembras con plantadoras, tratamientos de semillas, ajustes en la fertilización, y en muchos casos tiene la posibilidad de tener riego, en esas situaciones puede ir hacia un grupo de madurez más corto, como tenemos situaciones en estos dos últimos años, de productores que siembran grupos de madurez IV y le permite en ese tipo de ambiente, maximizar el potencial de esa genética y acceder a rendimientos por encima de la media que se logran habitualmente”.

Ferreira indicó que hay otro grupo de productores que no tienen tan buenos ambientes, y en esas situaciones lo que recomiendan es ir a grupos de madurez V largo o VI medio, dependiendo de un poco de la fecha de siembra pero siempre tanto en ambientes de altísima productividad, de media o de baja, el objetivo está en diversificar fecha de siembra y grupo de madurez, con el objetivo de que el mes más crítico –que los últimos dos años no se ha dado que es enero- lo podamos pasar en estado vegetativo y no reproductivo, es decir que lo que se apunta es que al período crítico de las variedades de soja estén sobre fin de enero-principio de febrero donde la probabilidad de tener menores temperaturas y probabilidades de mayor precipitaciones permite capitalizar esos rendimientos.

“Sin lugar a dudas en determinados ambientes donde permite tener una mayor acumulación de agua, ahí uno puede arriesgar un poco e ir a grupos de madurez más cortos, pero en definitiva lo que buscamos es en nuestra red de ensayos que en la zafra que pasó fueron en 17 localidades de distintas partes del país, del litoral al este y del norte hacia el sur, es intentar bajarle la información al productor -que es lo se realizó en la jornada de ayer- de cuáles son las variedades recomendadas para esta zona, en cuál fecha de siembra y en cuál población”.

Destacó que la información presentada es generada en Uruguay, la información de los catálogos es generada con información de acá y la razón es que tenemos ambientes muy diversos y para cada ambiente tenemos que tener una variedad y un manejo.