Buscando trascender en el tiempo

El pasado fin de semana en rueda de prensa, la Agrupación Grito de Asencio – Lista 770, integrante del «Movimiento de los 70′ Jorge Andrade Ambrosoni» del Frente Amplio, realizó su presentación pública con la presencia de su principal referente: el intendente Andrés Lima.

El presidente de la Agrupación, Álvaro Da Cunda, dijo que pretenden trascender en el tiempo y no trabajar solo en tiempos electorales, además puntualizó que más allá del trabajo político, se destacan por la labor social que cumplen.

Da Cunda señaló que dentro de los objetivos, está el contribuir para lograr el cuarto período de gobierno del Frente Amplio a nivel nacional y un segundo de Andrés Lima en la Intendencia de Salto.

«Esta es una Agrupación que sigue creciendo, que trabaja escuchando a la gente, priorizando el mano a mano con los vecinos y que cuenta con referentes en cada rincón de la ciudad y del interior del departamento» destacó.

La primera meta de la Lista 770, será alcanzar una buena votación en las internas de junio acompañando a Daniel Martínez como candidato a la presidencia por el Frente Amplio.

El presidente de la Agrupación Grito de Asencio, manifestó que las puertas están abiertas para quienes se quieran sumar, su local central está ubicado en Asencio y Chile.

Por su parte, el doctor Andrés Lima dijo que este sector político nació hace casi dos años y destacó el crecimiento que ha tenido con varios locales barriales y con fuerte presencia en todo el interior del departamento.

Lima explicó por qué tomaron la decisión de apoyar a Daniel Martínez en las próximas internas para que pueda ser el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, «Martínez ha estado permanentemente cerca de Salto, desde el inicio de nuestra gestión al frente del gobierno departamental, un comienzo con muchas dificultades económicas -recordó Lima- y, en ese momento Daniel Martínez, nos donó tres camiones recolectores para la Intendencia de Salto. Ahora mismo ha venido apoyando al proyecto de la concreción de la Central Hortícola del Norte».

Finalmente, invitó a que se acerquen a la Agrupación Asencio, «a cualquiera de los locales barriales, no importa si eran simpatizantes de otros partidos políticos o no son de ningún sector, aquí van a encontrar un buen lugar donde serán escuchados y se sentirán muy cómodos» concluyó.

COMISIÓN DIRECTIVA LISTA 770

Presidente: Álvaro Da Cunda.

Secretario general: Fernando Solaro.

Secretaria de actas: María Luisa de Francesco.

Vocales: Álvaro Gómez, Elbio Machado, Mario Furtado, Cristina Viera, Cristian Márquez, Lorena Molina y Josué Lima.

Comisión de Finanzas: Cristina Viera, Claudio Opazo y Mario Furtado.

Comisión de Comunicación y Propaganda: Pedro Solaro, Johnny Richard, Pablo Malatesta y Juan Vicente Román.

Comisión Electoral: Angélica Barrionuevo, Marcela Panizza, Lorena Molina y Rafael Di Donato.

Referentes en el interior: Amelia Dutra y Rosita Moreno (Pueblo Fernández); Diego Henderson (Col. Lavalleja); Rafaela Sant’ Ana (Belén); Luis Pérez (San Antonio); Martín Iturria (Rincón de Valentín) y Carlos Souto (Villa Constitución).