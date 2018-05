Básquet L.U.B

Se juega esta noche (21.15 hs) el partido N°2 de la serie Final (al mejor de siete) en el la capital del país

Será esta noche, a las 21.15 horas, cuando en el Palacio Peñarol (Montevideo), se comience a disputar el segundo partido de la serie Final (al mejor de siete) entre los equipos de Aguada vs Malvín, con la serie en favor del “playero” capitaneado por el salteño Nicolás Mazzarino 1 – 0 a favor, tras lo que fuera su victoria 86 a 71 en el primer juego.

Queda claro que hasta aquí llegaron los dos mejores, de eso no hay dudas, y es por eso que al momento del análisis previo a un juego de estas características, volvemos a opinar lo que hemos venido analizando en previas anteriores, al momento de llevarse adelante la serie de play offs semifinales, no existe un partido igual a otro, y es más, esto es una Final de campeonato, no hay favoritos, más allá de la victoria en este caso de Malvín en el primer compromiso jugado, donde también vale aclarar, la victoria de los dirigidos por el entrenador Pablo López fue plenamente justificada, y merecida, las cosas como son, jugó mejor Malvín, y ganó en forma inobjetable la primera Final, así de simple..

Son instancias donde los partidos se encaran, y se juegan diferente a cualquier otro, y son momentos, y detalles a veces, los que pueden decidir a un ganador, eso es así, y no le busquemos más vueltas.

Lógicamente, cada uno intenta y trata, luego de observar el partido anterior (lo hacen todos), de poder potenciar sus virtudes, y minimizar sus defectos y falencias, en relación a lo mostrado en el juego anterior, el tema es quién podrá lograrlo, y sí el rival lo permitirá, esto es así.

Detalles para hoy

Así jugarán

Viernes 11 de Mayo

Serie Final L.U.B: (Al mejor de siete partidos)

Partido Nº 2

Escenario: Palacio Peñarol (Montevideo)

Árbitros: (a designar)

Hora de comienzo: 21.15 Hs

AGUADA (0) vs MALVÍN (1)