Esta noche (21.15) se define el otro finalista de la temporada 2017 – 2018 en L.U.B.

Habrá que ver, esta noche en el Palacio Peñarol en la capital del país, se juega el quinto, y definitivo partido en serie de play offs semifinales de L.U.B entre los equipos de Aguada vs Nacional. La serie está empatada 2 – 2, y el ganador esta noche será rival de Malñvín el próximo martes 8 del corriente en la primera Final de la temporada del máximo torneo de baloncesto a nivel país.

No mucho para el análisis, es un juego definitorio, y a veces poco valen los antecedentes inmediatos – anteriores para este tipo de partidos.

El ganador irá luego por el título ante Malvín, y el perdedor habrá cerrado su participación en la presente edición del campeonato, así de simple.

Son partidos diferentes, ya no hay tiempo para la especulación, poco tiempo para agregar variantes estratégicas, y saben ambos que no habrá mañana, en lo que hace a seguir en la competencia jugando nada más, y nada menos que la Final de temporada.

Seguimos opinando lo mismo que previo al inicio de la serie en este cruce, todo muy parejo entre ambos, con virtudes y defectos por ambos lados, solo restando saber cuál de los dos sabrá, y podrá disimular mejor sus falencias, y potenciar al máximo sus virtudes. Con entradas agotadas esta noche en el “Cr. Gastón Guelfi”, donde una cifra mayor a las cuatro mil personas serán testigos presenciales del juego definitivo entre “aguateros” y “tricolores”… todo dicho.

Detalles para esta noche

ASÍ JUGARÁN

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2017 – 2018.

Serie de Play Offs semifinales: (Al mejor de cinco partidos).

Viernes 4 de Mayo

Partido Nº 5: (Último y definitivo).

Escenario: Palacio Peñarol (Montevideo).

Árbitros: (a designar).

Hora de comienzo: 21.15 Hs.

AGUADA (2) vs NACIONAL (2)