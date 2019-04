Semifinales LUB. De la mano del extranjero Davis, victoria del “aguatero” 85 a 63 ante Nacional anoche en el partido N° 1 de la serie de play offs semifinales

En la jornada de anoche en el Palacio Peñarol de Montevideo se disputó el partido Nº 1 en el otro cruce de la serie de play offs semifinales (al mejor de cinco) entre los equipos de Aguada vs Nacional, donde al final fue victoria de Aguada en cifras de …. ante el tricolor.

Un primer cuarto donde el equipo dirigido por Miguel Volcan fue netamente superior que su rival, bien en defensa, y con muy buenos porcentajes desde el perímetro, ante un tricolor que prácticamente no apareció en ofensiva, y en defensa no estuvo a la altura. El primero finaliza con resultado 28 a 10 en favor del “aguatero”

En el segundo cuarto Aguada mantiene su intensidad defensiva, y también su goleo, ante un tricolor que realmente sorprendido por el trámite, y el juego desplegado por el rival, se veía superado en cada sector del rectángulo de juego, para que Aguada cierre el primer tiempo ganando por 44 a 20.

En el tercero se viene lo que se esperaba, la “remontada” del equipo tricolor, que en base a un buen trabajo de Santiago Moglia, y el mejoramiento defensivo del equipo, logra absorber en algo la diferencia, para cerrar el tercero con una diferencia de doce puntos, y una “pízarra” que marcaba 57 a 45 en favor de Aguada.

El último cuarto sin dudas emocionante y atractivo, porque más allá del intento de Nacional de intentar acortar la diferencia, aspecto que por momentos pareció lograr el equipo de Gonzalo Fernández, el juego de Aguada se mantuvo en cuanto a volver a sostener la defensa, y además la notable producción del extranjero Davis, bien acompañado por Bavosi y Feeley, nuevamente abrieron diferencias en favor del “aguatero”, para terminar ganando el equipo de Migue Volcan al final en cifras de 85 a 63.

POR CUARTOS

1º) Aguada 28 – Nacional 10

2º) Aguada 44 – Nacional 20

3º) Aguada 57 – Nacional 45

FINAL: Aguada 85 – Nacional 63

Partido Nº2: Jueves 25 de abril.