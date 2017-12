El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre entiende que si el paro en la industria cárnica se limita a 48 horas «no debería» existir un desabastecimiento y el consecuente aumento en el precio de la carne, pero si la medida se extiende «probablemente sí», por lo cual solicitó un informe al Instituto Nacional de Carnes (INAC).

De esta manera, el gobierno está atento a eventuales subas no justificadas en los precios de algunos cortes, especialmente los más populares.

Ayer se cumplió el segundo día de las dos jornadas de paro que la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica) decretó a nivel nacional, en protesta por el despido de 68 empleados del Frigorífico Solís, paro que sigue a uno de 24 horas realizado el martes de la semana pasada.

Sobre la incidencia del paro en el abasto interno y en la exportación, Aguerre dijo que «siempre puede afectar, pero en menor medida; hay stock de carne, no debería estar afectando el abastecimiento interno en gran medida y puede estar afectando el cumplimiento de algún plazo contractual de algún embarque», aunque por el momento no ha sucedido.

El gobierno está atento a eventuales subas de

precios en las carnes y problemas de abastecimiento

Admitió estar preocupado porque esto sucede en uno de los rubros principales en la economía agropecuaria y en las exportaciones, y cuando se consolida la zafra y los productores necesitan colocar sus ganados, en una actividad productiva con el riesgo latente de ser perjudicada por la ausencia de lluvias, que afectaría la condición del ganado, donde «cualquier enlentecimiento en el comercio de las haciendas implica una potencial pérdida de valor».

Tras decir que todo lo que se pueda perder de valor de la hacienda «es difícil de recuperar», agregó que si esa pérdida se concreta quienes van a soportarla son los productores, «que están fuera de este conflicto».

Misión de Canadá:

otro foco de preocupación

El miércoles en la sede del MGAP, tras presentar un rediseño del sistema de barreras sanitarias en el que participa el Ministerio de Defensa, Aguerre señaló otro foco de preocupación: Uruguay es objeto de una auditoría técnico sanitaria de Canadá, «de las más extensas y exigentes». La última se hizo hace nueve años y alistar la actual demandó seis meses de gestión. Se logró con las autoridades de Otawa reagendar para la semana que viene la inspección al frigorífico Tacuarembó, prevista para el miércoles y al Canelones, prevista para ayer. Y se adelantaron las tareas en los puertos y servicios administrativos del ministerio.

«Estaríamos en un problema importante», dijo, si no se logra cumplir exitosamente la auditoría y mantener abierta la habilitación, lo que tiene incidencia indirecta en la habilitación con EEUU, pues Canadá es miembro y proveedor del Nafta.

En relación al conflicto, indicó que la preocupación más grande está en su magnitud, ya que «la parte sindical lo identifica no solo como una pérdida económica sino como una afectación sobre el derecho de huelga», y a la vez un conflicto en un frigorífico que faena 350 animales diarios de un total de 7.000 cabezas.

«Hay que confiar»

Tabaré Aguerre destacó que el Ministerio de Trabajo «está trabajando fuertemente» en pos de una solución al conflicto y que «hay que confiar» que el diálogo genere un buen acuerdo. Sobre si hay intransigencias, pidió no pronunciarse: «El peor favor que puedo hacer es meterme en un tema donde están negociando ambas partes con sus legítimos derechos, empresarios y trabajadores, en un ámbito que ha instalado el propio ministro (Ernesto) Murro».

Fuente: El Observador.