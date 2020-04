Los coletazos económicos en los clubes

Tiempo adverso. Decadencia económica.

Coletazos económicos entendibles, a partir de la realidad que golpea. Después de todo, el fútbol es parte misma de la sociedad y se transforma en ámbito a favor de quienes a través de él, suman aspectos que hacen a las finanzas mismas.

Las instituciones deportivas de Salto, conviven igualmente con una situación impensada, pero además el último comunicado de la Secretaría Nacional del Deporte, bloquea la opción de los gimnasios. El gobierno salió del «punto muerto» y por lo menos «puso segunda o tercera», para que la dirigencia abra los ojos y no se pretenda esquivar el dictado de la resolución.Es poco menos que una prohibición que desalienta de cuajo el objetivo de «ir volviendo de a poco». A la luz de ello, se bajó el pulgar para algunos planes, por ejemplo a nivel de Preparadores Físicos, y que los futbolistas fuesen intercalándose en la cancha, guardando distancias o que estos acudan al gimnasio destinado, para que alguna carga física pudiese ser contemplada.

Ante el comunicado de la Secretaria Nacional, la inevitable marcha atrás. Razón esencial: la de evitar complicaciones, porque determinadas sanciones pueden no faltar si se constatan violaciones a la norma.

LA HERIDA ABIERTA

Todos los días, es tema que se ha vuelto clásico en este caso a nivel del fútbol salteño, con más especulaciones que certezas.

El «cuándo empezar», rebota contra el efecto de la situación inalterable. En tanto a nivel de los mismos clubes, un ahogo es real: el dinero que no ingresa a las arcas por determinados conceptos.

Aún sin actividad y con puertas cerradas, los gastos fijos siguen existiendo, con tres puntos cardinales a saber: OSE, UTE y ANTEL.

Para las instituciones, no hay exoneración posible. No la hubo antes ni ahora tampoco.

Por eso a EL PUEBLO, se apuntó sin más trámite que «ahora que no se recauda, los gastos fijos son los que duelen. Porque no ingresa dinero, y porque además se plantea una cuestión anexa: socios que no están pagando la cuota. Entonces los clubes, ¿qué es lo que recaudan?».

TRANSFORMADOS EN GIMNASIO

Algunos días después del 13 de marzo, en que detonó la crísis epidemiológica en Salto con dos casos comprobados, igualmente hubo gimnasios que permanecieron en funciones.

Lo mismo sucedió con aquellos sectores de sedes en las instituciones, alquilados a esos efectos.

No pocas entidades del medio cuyos equipos militan en la «A», recuestan sus posibilidades económicas en un porcentaje significativo, a partir de esos alquileres. Clubes que pueden recibir en más de un caso, un mínimo de 30.000 pesos. Una situación bien puntual también: 50.000 pesos mensuales, tal es lo que sucede en una entidad de la «A». Con ese ingreso se abonan las facturas fijas y el pago a más de un funcionario.

Pero claramente «esa canilla también se cerró» y no por nada, termina acentuando el ahogo al que se hace referencia líneas arriba.

La cuestión económica no vacila como consecuencia. Ahí está, plena y total.

Para colmo de males, no hay manera de ocultarla.