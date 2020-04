Con la actividad suspendida, vale recordar que mostraron dentro de lo que se jugó

En definitiva dentro de lo que se jugó del campeonato «Salteño» de33w Fútbol Sala en primera división, el panorama desde lo deportivo, hablando de la tendencia, y las chances de cada uno de los equipos para esta temporada, lógicamente cambió (para bien) demasiado, en relación a temporadas anteriores, cuando incluso antes de iniciar la competencia ya se sabía cuál, o cuáles serían los equipos que estarían definiendo el campeonato.

El tema es que ahora se emparejó el campeonato, se hizo más competitivo, y fueron varios los equipos que se preocuparon, e hicieron el esfuerzo por mejorar, no solo sus planteles, sino también su estrategia de juego, aspecto clave y fundamental en esta disciplina a la hora de pensar en lograr objetivos. Sin embargo a la inversa viene pasando con los dos grandes candidatos y/o favoritos desde hace mucho tiempo, hablamos de Chaná Futsal y Ferro Carril Futsal, dos equipos muy fuertes en cada temporada, que siempre fueron protagonistas en las definiciones (lo siguen siendo), pero que en la presente no han repetido ni por asomo el juego y la producción que los a llevado siempre a tomar el mote de candidatos firmes al título de mucho tiempo a esta parte. Sí hablamos de Chaná, el «indio» es el «tri» campeón «Salteño» sin discusión, por plantel y por juego Chaná siempre fue rival a vencer para el resto, esto fue así. . Ahora el «indio» no viene realizando una buena temporada, perdió por lesión a su arquero y capitán Marcelo Malaquina, y sabe que será muy difícil y complicado que pueda contar en cancha por lo que resta de la temporada a su tres jugadores desnivelantes, hablando de Diego Llama, Valentín Fornaroli, y el destacado clase «A» Juan I. Custodio. Por el lado de Ferro Carril Futsal, otro de los siempre candidatos, no ha tenido el «franjeado» un buen comienzo, un equipo en formación, con varias caras nuevas en su plantel, que trabaja muy bien entre semana, pero con rendimientos que están lejos de los que conocemos, y que otrora mostró, el equipo que hoy dirige la dupla de Gustavo Galluzzo – Luis Dávila.

El resto de los equipos prácticamente muy parejos, hacemos referencia a Almagro, Tigre, Saladero, Florida, y un escalón por debajo Nacional y Universitario, estos dos últimos deberán mejorar mucho su producción sí la intención es clasificar a las instancias semifinales. Lo real y concreto es que los candidatos de siempre ya no lo son tanto, ahora Almagro, Tigre, Saladero y Florida emparejaron el lote, están a la altura del campeonato, y también se suman al grupo que sin dudas estará definiendo la temporada, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA