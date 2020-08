Protocolo a pleno y sin fecha de campeonato alguno

«El básquetbol tiene una diferencia sustancial con el fútbol, porque al fútbol se lo puede jugar en cualquier campito que nade en la vuelta o en la esquina del barrio. Pero el básquetbol es distinto. No se juega en cada esquina y solo queda pensar en quienes son parte de las divisiones juveniles. Entonces, ¿cómo practican el deporte que sienten, si el club no lo puede posibilitar frente a una medida sanitaria? Cuando se autorizó a retornar a los entrenamientos, en el caso de Ferro Carril lo hacemos justamente a partir de las disposiciones vigentes. En el club las prácticas se desarrollan a nivel de formativas, sin que al día de hoy esté proyectado algún torneo.

A nivel de plantel de Primera División, al margen de todo. Sin actividad preparatoria alguna. Sin juntarse los que son parte, porque el objetivo para Ferro Carril como para todos los clubes, son los juveniles. Llegado el caso serían los primeros en comenzar a competir.

El hecho es que también de algo no podemos apartarnos: el rebrote de casos en esta realidad de pandemia de la que seguimos siendo. Por lo tanto se va notando un retroceso, donde a las precauciones no habría que ceder, más allá de la voluntad o el deseo de entrenar para jugar».

-Como dejar en claro a partir del pronunciamiento del DR. CÉSAR SIGNORELLI GONCÁLVEZ, la realidad que surge en torno al básquetbol. Si a las categorías formativas.

No a Primera División, mientras en pocos días más restarán tan solo cuatro meses finales para la conclusión del año.

Todo induce a especular con que el básquetbol recorrería la misma senda que el fútbol, con la excepción hecha de algún posible torneo a nivel de juveniles.