«Nos entramos a reunir a nivel de Comisión de Hacienda y vamos llegando a una conclusión. Al fútbol salteño hay que cambiarlo a determinados niveles, o llegará un momento que se transforme en algo imposible como disputa, porque dejará de estar al alcance de los clubes».

Frase de sentencia del presidente de la Liga Salteña de Fútbol, en EL PUEBLO. Porque en definitiva, la decisión de no afrontar calendario oficial este año, más allá de las complicaciones que generó y genera la pandemia, el factor económico es factor aplastante.

Cuando llegó el momento de la votación y la negativa fue una marea con solamente El Tanque pretendiendo jugar, reflejo del coletazo económico contra las instituciones.

En estado de asfixia, con sponsor alejados, colaboradores de primera línea ausentes y cuotas de socios que no se pagan, un combo de razones como para bajar la cortina.

LOS COSTOS POR LAS NUBES

Juan Ramón Guarino sabe de qué se trata. Va consumando su segundo año consecutivo en la Liga. No le es ajeno la limitante financiera, «y lo que nos queda claro a nivel de Comisión de Hacienda, como punto de partida, es la necesidad de bajar los costos. Los costos en cada área. No puede ser que una Liga del Interior con una ciudad de 105 mil habitantes, tenga que vender 400 entradas por cancha para no perder dinero y quedar mano a mano.

El convencimiento es este. Hay que repasar los números. No se si la palabra es recortar, pero si la disminución de gastos y ponernos más a tiro de la realidad. Si solo un club quiso jugar y todos los restantes no, ya sea en la «A», «B» y «C», se quiere decir desde el hecho que la complicación existe y no es un invento»

CAPITALIZAR ESTE TIEMPO; RECORRER EL QUE VENDRÁ

Cancelado el 2020. La ocasión surge a favor de un análisis pronunciado, a fondo, sin margen para la anestesia. Desde la delegación de Salto Uruguay en la Liga, se planteó la necesidad «de aprovechar ahora que no hay fútbol, para que de una vez por todos hagamos lo que haya que hacer. Hay clubes que ya no saben de donde sacar. Nos pasa a la mayoría».

Sobre ese eje circula la Comisión de Hacienda, y desde el apunte de Juan Ramón, «reconocer que al fútbol salteño hay que cambiarlo. Empecemos por bajar los costos. Que todo pase a costar menos y a nivel de campeonatos futuros, cómo plantearlos, en qué canchas, cuál momento del año es el mejor. Cuando iniciar y cuando terminar. Si son tantos los que dejaron de ir a la cancha, hay que tener en cuenta las razones. Si hay que cubrir determinado presupuesto, no se puede disminuir el valor de la entrada. Si el presupuesto es menor, cabe la chance de recomponer lo relativo al costo de las entradas. Nada deja de estar enrabado, una cosa con la otra. Al fútbol salteño hay que cambiarlo, pero eso pasa también por sincerarnos desde cada uno de los que integramos la Liga. Caso contrario, seguiremos en la misma vuelta».

