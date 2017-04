Milton Albernaz, presidente de Gladiador

“Se manejó que el partido se jugara en el Dickinson, por una serie de razones, entre ellas la seguridad. Incluso para nosotros hubiese sido una manera de evitar toda una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Pero aquí el tema es uno: al hincha no le podemos sacar la fiesta del barrio. Siempre caemos en el mismo parecer, porque no se discute incluso, la comodidad del Dickinson. Pero dos equipos de barrio con la fuerza de Salto Nuevo y Gladiador,

jugarlo en el barrio que sea, pasa a tener una característica especial. Pero además, es un regalo para el hincha de Gladiador en este caso. Y en el hincha también debemos pensar”.

**********

No es la primera vez que la Comisión Directiva de Gladiador debe establecer todo un mecanismo de prevención, en torno a una jornada de fútbol en su campo de juego. Por eso, el encuentro se produjo en la semana con quienes están al frente de la seccional de Policía, que tiene injerencia en la zona del campo de juego de Gladiador. Unificar criterios, coordinar, definir. A la llegada de los hinchas de Salto Nuevo y al retiro mismo de estos, una vez que concluya el partido.

“Por supuesto que somos de los que pensamos que hay que hablar con los hinchas y que tomen conciencia con respecto al comportamiento. A la seguridad también se la logra con la voluntad de todos los que vamos a la cancha”.

Desde MILTON ALBERNAZ, validez de apunte a EL PUEBLO, de cara a un partido demasiado especial, como el de Gladiador y Salto Nuevo. Nadie duda que los albiverdes generarán una asistencia tan generosa como siempre en número y entonces, se trata de atender la estrategia de prevención. En la temporada pasada, Salto Nuevo produjo todo un fenómeno en materia de asistencia. La imposición de arranque ante Nacional en este Apertura 2017, igualmente se constituye en factor motivante.

“HAREMOS LO QUE HIZO CEIBAL”

El lunes pasado a la noche en el Consejo Superior, el delegado de Gladiador, Abel Rumi, valoró la actitud de quienes ejercen mando directriz en el Club Atlético Ceibal, “porque al finalizar el partido nuestro nos escoltaron, evitando algún tipo de violencia o de esas reacciones que nunca tendrán justificación”.

Por eso ahora, el presidente Milton Albernaz, no hace menos que rescatar el hecho, “porque eso mismo haremos con Salto Nuevo. Cuando termine el partido abriremos la fila nosotros, para acompañarlos hasta que salgan de la zona de influencia de la cancha. Lo de Ceibal nos pareció a la medida y solo queda imitar, para que también funcione. Después de todo, lo que está bien, está bien. Lo que pretendemos es que sea una fiesta y que nada se cruce para el logro de esa normalidad que buscamos. El jueves pasado se volvió a trabajar en la cancha, en los baños. Que todo esté a la altura de un partido como este. Gladiador y Salto Nuevo, no es precisamente un partido más”.

Con Gladiador y Salto Nuevo en campo de juego rojioro. La misión de ir encendiendo palpitaciones. No es para menos. Y la seguridad, una cuestión no menor.