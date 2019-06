Una serie de rapiñas fueron denunciadas en las últimas horas, ocurridas en distintos puntos de la ciudad. Los hechos ocurrieron en distintos momentos, pero la policía no descarta que haya una conexión entre los autores y que los mismos estén vinculados.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

Faltando 20 minutos para las nueve de la noche, el personal Policial fue hasta la calle Agraciada al 3000, al denunciarse una rapiña a una persona. En el lugar la policía consultó a una persona, quien manifestó que en momentos que transitaba por la ubicación en mención, se le aproxima una moto tipo marca Winner modelo 110 c.c., color negra con dos ocupantes masculinos, usando ambos con pasamontañas y sin casco protector colocado, quienes mediante amenazas y exhibiendo un arma de fuego, le hurtan un celular marca Samsung modelo Galaxy J7, color negro, dándose a la fuga, agregando la víctima que no resulto lesionado por lo sucedido.

OTRA

En el día de ayer, sobre la hora 20:45, el personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones a calles entre Yatay y Andrés Latorre por una rapiña a un transeúnte. En el lugar es entrevistada la víctima, menor de edad, quien manifestó que en momentos que transitaba por la ubicación en mención, se le aproximó un moto tipo marca Winner modelo 110 c.c., con dos ocupantes hombres, ambos con pasamontañas y sin casco protector, quienes mediante amenazas y exhibiendo un arma de fuego, le hurtan un celular marca Samsung modelo Galaxy J2 Prime, color gris y la suma de $U 50, dándose a la fuga, agregando la víctima que no resulto lesionada por lo sucedido.

SIGUEN

En el día de ayer hora 20:50, personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a avenida José E. Rodó entre avenida Gaboto y calle Candelaria por una rapiña a transeúnte.

En el lugar fue entrevistada la víctima por la Policía, un adolescente, quien dijo que en momentos que transitaba por la ubicación en mención, se le aproxima un individuo, quien mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca, le hurta un celular marca Apple modelo Iphone 5 y la suma de $U 500, dándose a la fuga, agregando la víctima que no resulto lesionado por lo sucedido.

Además, otra denuncia fue formulada también ayer pero pasada la medianoche, el personal Policial fue derivado por a la avenida Enrique Amorim, próximo a la calle Gautrón por una rapiña a un transeúnte.

En el lugar es entrevistada la víctima, mayor de edad, quien manifiesta, que al llegar a su domicilio, se le apersonan dos masculinos ambos de campera con capucha, quienes mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca, le hurtan una moto marca Yumbo modelo Max, color negro, matrícula HIB-2208, dándose a la fuga en mencionado vehículo, agregando la víctima que estaría lesionada con un corte en zona del cuello y seria acompañada a un Centro Asistencial por un familiar.

SINIESTRO DE TRÁNSITO GRAVE

Pasaban cinco minutos de las doce de la noche de ayer cuando el personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a la avenida Pascual Harriague frente al Autódromo por un siniestro de tránsito.

En el lugar se constató que se trataría de un siniestro entre dos motos, siendo una de ellas marca Honda modelo IB conducida por un masculino mayor de edad, llevando como acompañante a un masculino también mayor de edad resultando ambos lesionados, haciéndose presente Unidades de Emergencia EMI, donde los médicos asisten a los mismos, diagnosticando al conductor en forma primaria “politraumatizado, con fractura expuesta de miembro inferior izquierdo” y a restante masculino en forma primaria “politraumatizado, con fractura de miembro inferior izquierdo”; así mismo el restante vehículo involucrado, marca Yumbo modelo GS conducida por una femenina mayor de edad, quien se le diagnosticó en forma primaria “fractura expuesta de miembro inferior derecho y muñeca derecha”; siendo todos trasladados a Urgencias del Hospital Regional Salto. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente. Tomo intervención Personal de Brigada Departamental de Transito.