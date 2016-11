Universitario 1 – Salto Nuevo 0.

-No hubo oferta. No hubo menú. No hubo margen para la estética. Porque todo se fue sitiando en medio de dudas para partir a algún puerto ofensivo más o menos visualizable.

Le costó a los dos. Pero más al Salto Nuevo del segundo tiempo, obligado a la reacción después del 1 a 0 que decretó Alexander Píriz en los 42′ del primer tiempo. La pelota que llegó desde la izquierda para ir bordeando el área chica y como resolutivo que es, el delantero no lo pensó dos veces.

Después de todo, no daba para vacilar. Apenas tocar esa pelota para evitar que caiga en la dirección de Cristian Rodríguez.

Y se fue al gol. Ese fue el definitivo.

Y sucede que los dos se manejaron al precio de la necesidad: esto fue, escala en la pretensión, pero evitando las inocencias defensivas. No había razones para la exposición gratuita.

De hecho Universitario ejecutó el perfil de su experta eficacia defensiva, hasta ese Burgardt de los 34′ en la recta final, con el cara a cara desde Fonseca. El “Mono” se propuso quemar las naves. Desde Jonhn, la certeza del que reaccionó al toque. Y al toque resolvió.

LOS ESPACIOS CUBIERTOS

Y siempre con la pelota, terminando moribunda y herida. Ya en el primer tiempo. Recién por los 25′ Madruga dispara desde afuera y desvía y en los 29′ una búsqueda a distancia de Marcelo Menoni con el “Chavo” del arco neutralizando.

¿Y por qué moribunda? Porque normalmente mal la jugaron y el destino a contramano.

No fue nunca el partido soñado, porque además, siempre, en el reino del fútbol vertical, sin variables, con las bandas al margen de la explotación.

El gol de Alexander, una luz en la penumbra. Porque tampoco, convengamos, fue un gol desde la antología. También al precio de la necesidad. Medio rústico. A los tumbos.

Hasta ese toque de Píriz, rey de reyes a la hora de terminar con la teoría y abarcar el mandato del hacer. E hizo. No es un tipo hermanado con el suspenso: ejecuta.

¿CÓMO HACER SALTO NUEVO?

En la recta final, cuando Federico Suárez fue variando nombres. Mandó a la cancha al “Pocho” Dávila, a Domínguez, a Fonseca. O sea: buscó recrear, persistir.

Pero todo nublándose con ese Universitario convencido del negocio: trinchera sólida y el martillazo de algún contragolpe, sin mayor convicción.

Después de todo, en ese recta final, ¿qué produjo Universitario en materia ofensiva? A veces algo. Muy de vez en cuando, algo. Y Salto Nuevo fue. Condimentó el ataque con el “Monito” Fonseca que quiso como en tiempos adolescentes. Con José González reteniendo en exceso, sin alcanzar la recompensa de algún socio a disposición.

Universitario al cabo, ganó al precio de esa necesidad. La de ser práctico en lo esencial, para llegar a un gol, defenderlo y embarcarse en alguna aventura de contragolpe.

Salto Nuevo acumuló voluntades, pero se fue vaciando de ideas. No dejó de querer: eso es claro. Pero se limitó en los metros finales: eso también fue claro y definitivo.

Mientras Universitario siente que su derecho es inapelable. En la cima de la tabla.

El perfil de un candidato real. Lo es. Y a fuego. Bien a fuego. Desde su fuego.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

DETALLES:

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson

Arbitro Central: Walter Araújo (Bien)-

Asistentes: Ruben Ferreira y Ricardo González

Entradas vendidas: 2116

Recaudación: $ 317.000

UNIVERSITARIO (1)- John Patrick Burgardt, Octavio Pintos, Elbio Conti, Matías Flores, Joaquín Burutará; Marcelo Alexander Menoni, Luis Eduardo Facio (Facundo Granja), Franco Avalos, Valentín Fornaroli (Fabián Leites), Matías Laxague, Alexander Píriz.

DT: Ramón Walter Rivas

SALTO NUEVO (0)- Crithian Rodríguez, Brayan Almeida, José Pedro Gómez, Facundo González. Gilver Duffey (Oscar Dávila), Sebastián Herman (Luis Domínguez), Cristian Madruga, Carlos Camargo, José Andrés González, Mauricio Ribero (Pablo Nicolás Fonseca), José Cabrera.

DT: Federico Suárez

Gol: 42′ Alexander Píriz (U).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Joaquín Burutarán-Luis Facio.

EL MEJOR DE SALTO NUEVO: Cristian Madruga-José Pedro Gómez.

En la tabla:

Universitario………. 6 puntos.

Ferro Carril………… 4 puntos.

Gladiador………….. 3 puntos.

Ceibal………………. 2 puntos.

Nacional…………….. 1 punto.

Salto Nuevo………… 0 punto.

PROXIMA FECHA (3ª)

Universitario vs Gladiador.

Ceibal vs Salto Nuevo.

Nacional vs Ferro Carril.