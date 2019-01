Lima, 23 ene (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori afirmó hoy que el final de su vida “está cerca” y se preguntó si los casi 12 años que estuvo preso no han sido suficientes, en una carta compartida en su cuenta de Twitter acompañada por una fotografía suya. A escasas horas de que regrese a la prisión para terminar de cumplir su sentencia de 25 años de cárcel, Fujimori escribió en una carta que “tengo casi 12 años preso y hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente?”. El exmandatario de 80 años se dirigió a sus hijos y nietos para decirles que está seguro de que “el juicio de la historia será más justo que el juicio de los enemigos políticos conmigo”. “Y que cuando todas estas injusticias hayan terminado, miren el Perú que hoy tenemos y me recuerden con la convicción de que todo lo malo que me tocó vivir, al final de mi vida, valió la pena”, expresó Fujimori en una carta de su puño y letra. El exgobernante (1990-2000) recibió este miércoles el alta médica de la clínica particular Centenario, después de haber estado internado 112 días, y será enviado por agentes penitenciarios a la prisión de Barbadillo para terminar de cumplir su condena por delitos de lesa humanidad. En esa prisión Fujimori estuvo internado entre 2007 y 2017 cuando recibió el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero un juez lo revocó en octubre pasado por irregularidades en su tramitación. En medio de gran expectativa de la prensa, el hijo menor del exmandatario, Kenyi Fujimori, llegó hoy a la clínica para acompañar a su padre antes de que sea trasladado a la prisión. En los exteriores de la clínica permanecen decenas de simpatizantes pidiendo “¡Fujimori libertad!” en protesta contra su regreso a la cárcel y la revocación de su indulto.

EFE