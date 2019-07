La Sesión transcurrió en absoluta armonía

A las 20:00 horas de ayer, sesionó de forma extraordinaria la Junta Departamental de Salto, donde se eligió la Mesa para el período 2019 – 2020, siendo reelecto el actual Presidente, el Edil del sector Vamos Salto del Partido Colorado, Alberto Subí.

Los demás partidos con representación en el legislativo local, propusieron a su vez sus propios candidatos. El Partido Nacional, al Dr. Carlos Silva, quien obtuvo 2 votos, mientras que el Frente Amplio, postuló al Dr. Germán Millich, que contó con el respaldo de 8 votos.

Como era de esperarse, la Edil y ex Presidente de la Junta Departamental, y dirigente del sector “Batllistas”, la Mtra. María de los Ángeles Márquez, se abstuvo de votar, efectuando una sintética pero fuerte argumentación, dirigida, principalmente, contra el reelecto Presidente.

En la instancia se contó con la presencia del Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, representantes de las fuerzas de seguridad, el Obispo de Salto, Monseñor Fernando Gil, dirigentes de los distintos sectores del Partido Colorado, Miguel Feris, Daniel Galliazzi, Julio Franchi y José María Aguirre, familiares de los curules, militantes y público en general.

LA INTERNA COLORADA

Tras una controvertida semana en la que se vivió un fuerte enfrentamiento surgido en la Bancada de la mencionada colectividad política, donde la ex Presidente del órgano deliberativo y actual Edil, la Mtra. María de los Ángeles Márquez, se desmarcó de su partido, al negarse a respaldar la candidatura de Subí, por entender que, la misma, fue condicionada por medio de actos de “corrupción”, además de haberse roto el acuerdo por el cual sería presentada la candidatura del también ex Presidente de la Corporación Alberto Villas Boas.

Dichas manifestaciones en los medios de comunicación, despertaron un profundo malestar en el sector del ex Intendente de Salto y actual Senador de la República Germán Coutinho, quien,, de acuerdo a lo trascendido, negó haber tenido participación o injerencia alguna en la problemática surgida entre los Ediles de su sector y la dirigente de “Batllistas”.

Al momento de la argumentación de la abstención del voto, la Edil Márquez comenzó manifestando: “Mi posición general ha sido muy pública, así que, por lo tanto, haré solo algunas puntualizaciones”

Seguidamente, la ex precandidata a Diputada por el sector liderado por el ex Presidente de la República Dr. Julio María Sanguinetti, sostuvo enfáticamente que: “votamos negativamente porque ninguno de los candidatos propuestos para la conformación de la Mesa, nos re