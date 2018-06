Dijo que es una “solución para ser aplicada ya, si no lo haremos nosotros a partir de 2020”

Si hay un tema que preocupa desde hace un tiempo a los uruguayos, pero muy especialmente a nosotros los salteños, y que se ha agravado cada vez más, es el de la seguridad. Es algo que se palpa y se vive en la calle a diario”, dijo el líder del sector Aire Fresco del Partido Nacional en Salto, Carlos Albisu. Y prosiguió: “podríamos escribir páginas y páginas detallando todo lo mal que ha actuado el gobierno del Frente Amplio en esta materia, que desde 2005 hasta hoy ha multiplicado por cuatro el presupuesto asignado al Ministerio del Interior, pero ha venido cosechando sostenida y sistemáticamente peores resultados, cuyas consecuencias sufrimos todos día tras día”.

Asintió que el de la seguridad es “un tema demasiado sensible y urgente como para quedarnos en eso, en la crítica fácil, y a esta altura, redundante. Porque además tenemos claro que no estamos en política para eso, sino para proponer soluciones que procuren mejorar la calidad de vida del ciudadano común”.

“Y con ese espíritu, y entendiendo además que por lo general lo silencioso es amigo de lo ejecutivo, viajamos hace unos días al departamento de Maldonado, a entrevistarnos con parte del equipo del Intendente de ese departamento, Enrique Antía, quien ha logrado implementar con gran éxito un sistema de seguridad que abarca no sólo a los principales centros poblados como son la ciudad de Maldonado o de Punta del Este por ejemplo, sino a todo el departamento. A cada una de sus localidades, e incluso sus zonas rurales”, manifestó el dirigente blanco.

Sostuvo que “según nos informaba el señor Diego Echeverría, Secretario General de la Intendencia referida, todo se inicia a través de un convenio suscripto a fines de 2016 entre la propia Intendencia de Maldonado y el Ministerio del Interior”.

Explicó que “el sistema consta de unas 1300 cámaras de seguridad, estratégicamente ubicadas a lo largo y ancho de todo el departamento, un centro de monitoreo que funciona las 24 horas del día, con más de 70 funcionarios afectados al mismo, los que si bien están ubicados físicamente en el edificio de la Jefatura de Policía, es la misma Intendencia quien se hace cargo de los salarios de la gran mayoría de estos, entre los cuales además se ha dado la oportunidad a personas con ciertas discapacidades motoras, respondiendo también por lo tanto de manera efectiva y real a una verdadera necesidad de inclusión laboral y social”.

Albisu contó que “allí mismo de manera absolutamente coordinada, funciona el sistema de emergencia 911, con todas las obvias ventajas que eso acarrea. La instalación de este sistema, cuyas múltiples virtudes nos ha sido corroborada además por el Jefe de Policía de Maldonado, Comisario Mayor Erode Ruíz, y su Sub Jefe, Comisario Mayor Julio Pioli, ha generado una caída sensible y notoria en la comisión de delitos como el hurto y la rapiña, a través de la prevención y disuasión, pero además aporta pruebas contundentes a la Justicia en caso de que alguno de esos delitos se cometa, contribuyendo por lo tanto de manera efectiva e integral a la paz social que tanto nos está reclamando hoy, y con absoluta razón, la población en general”.

Dijo que “por eso hoy podemos decir con conocimiento de causa, que no es cierto que la seguridad depende como tantas veces hemos escuchado pura y exclusivamente del Gobierno Nacional. Que su fracaso en esta materia nos condena inevitablemente”.

Sostiene que “tenemos un sistema que funciona exitosamente aquí en Uruguay, gestionado por un Gobierno Departamental, que lejos de conformarse con la indiferencia o la ineptitud de los que originariamente deberían actuar, prefirió tomar cartas en el asunto y llevar a cabo una verdadera revolución en materia de seguridad, que entendemos debe ser replicada, con sus particularidades, en lugares que sufren ese mismo flagelo, como lo es hoy nuestro departamento”. “Y esto es lo que venimos a proponer hoy a los salteños, y lo haremos formalmente a través de la Junta Departamental y al Intendente mismo; una solución que lejos de guardarla en un cajón, esperando aplicarla únicamente en caso de ser gobierno departamental, la ponemos arriba de la mesa, con la mano tendida una vez más, pensando en el bien común, y no en intereses partidarios ni mucho menos personales”, enfatizó Albisu.

El líder nacionalista y candidato a intendente por esa colectividad destacó que la misma se trata de “una solución para que sea aplicada ya, porque no se puede esperar más, y si no es así, lo haremos nosotros a partir de 2020, en caso de que nos toque gobernar el departamento”.