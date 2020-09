Peligran cien empleos con sueldo del intendente

La campaña electoral departamental va mostrando fisuras importantes entre las propuestas verbales de algunos candidatos y sus actitudes reales.

Desde hace muchas semanas Soledad Marazzano ha manifestado su voluntad de que se creen cien empleos, rebajando el sueldo del intendente y sus cargos de confianza. La candidata del Frente Amplio plasmó su intensión en el proyecto de decreto que fijará la retribución del próximo jerarca, que ella misma presentó en la Junta Departamental.

Se supo que este jueves Soledad y el edil Carlos Beasley asistieron a la sesión de la Comisión de Hacienda de la Junta a «defender» su proyecto. «Nuestra sorpresa fue enorme cuando comprobamos que el Partido Nacional no acompañaría la iniciativa a no ser que hubiera unanimidad, cuando ellos mismos han estado reclamando la disminución del sueldo- dijeron.» Beasley agregó que el edil titular blanco que reclamó ,hace meses en la Media Hora Previa de Junta una disminución del salario, no se presentó a la reunión de Hacienda. «Lo que dicen en los discursos no lo mantienen al legislar»- sentenció-.

Por su parte Marazzano dijo enfáticamente que Albisu es muy generoso y solidario con el dinero del pueblo, haciendo donaciones de CTM, pero no deja a que los ediles le toquen el sueldo. Regala lo ajeno, pero atesora la propio…»

El Partido Colorado en la Junta confirmó lo trascendido en la calle: no votará un descuento en el posible sueldo del aspirante Germán Coutinho.

La más importante de esta realidad, es que esos fondos estaban destinados a financiar la creación de cien empleos transitorios para personas sin trabajo.

Hoy día el intendente de Salto percibe por sueldo y gastos de representación casi 400.000 pesos. Marazzano propone que por dos años (o tres, o más si es necesario) se descuente la mitad de esa cifra. Le quedarían 200.000 pesos brutos.

El jueves se sabrá la decisión de la junta, donde los colorados y blancos tienen clara mayoría.