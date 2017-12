En Avenida Patulé entre calles Solari y Larrañaga, ocurrió un siniestro de tránsito, del que resultaron lesionados, a las 5:45 horas de ayer. En el lugar, se encontraba un automóvil Ford Escort, chapa de Salto, en posición final, sobre la acera sur de Avenida Patulé con dirección sur.

Averiguado el conductor del automóvil, manifestó que circulaba por calle Larrañaga con dirección al sur, y al encontrarse próximo a Avenida Patulé, intentó frenar el auto, pero debido a la alta velocidad a la que circulaba, no pudo detenerlo, chocando contra el muro de una finca, dañándolo, no resultando persona lesionada.

Agregó que se hizo cargo de los daños de la finca. El auto a simple vista reportó la rotura del paragolpes delantero, rotura de las ruedas delanteras, rotura del guardabarros, rotura del capó, rotura del parabrisa delantero y rayones en ambos laterales.

A su vez, averiguado el propietario de la finca, manifestó que, próximo a la hora 06:00, se encontraba durmiendo, cuando escuchó un golpe fuerte y al salir al frente, se percató que un auto había impactado contra su muro, provocándole daños importantes y quedando adentro del porche.

Expresó que realizará los reclamos por los daños ocasionados. En tanto, el conductor fue asistido por el médico de la Emergencia Móvil, quien le diagnosticó: “Politraumatizado leve. Alta en el lugar”. Se le realizó la prueba de espirometría, con resultado positivo (1,65 g/a/l/s). Intervino Brigada de Tránsito.

INTENTÓ ESQUIVAR UNA TAPA DE OSE Y FUE CHOCADO POR UN AUTO

En el día de ayer, en horas del mediodía, se tuvo conocimiento que en calle Wimpy entre calles Maciel y Diagonal Calafí, ocurrió un siniestro de tránsito del que resultó un lesionado, protagonizado por un automóvil Ford Festiva y una motocicleta Baccio.

En el lugar, se constató que los vehículos se encontraban movidos de su posición final y no se localizó el casco.

Averiguado el conductor del automóvil, manifestó que, circulaba por calle Wimpy con dirección al sur, y al estar entre calles Maciel y Diagonal Calafí, fue a esquivar una tapa de OSE que sobresalía, tomando hacia el lado izquierdo, con el señalero izquierdo encendido, momento en el cual una moto que circulaba en misma dirección y sentido, rozó el espejo retrovisor izquierdo, cayendo, por lo que le prestó asistencia. Su vehículo reportó la rotura del espejo retrovisor izquierdo. En el Centro Médico, fue averiguado el conductor del birrodado, quien manifestó que, circulaba por calle Wimpy con dirección al sur, y al pretender rebasar un automóvil que circulaba en su misma dirección y sentido, de improviso, el automovilista entró en colisión con este, cayendo al pavimento. Se le diagnosticó: “politraumatizado, traumatismo de cráneo, probable fractura de clavícula. Queda en observación”. Su birrodado sufrió la rotura del foco delantero, rotura del puño izquierdo, rotura del posa-pie izquierdo delantero, la palanca de cambio trancada y la rotura del plástico protector del foco delantero.

Se les realizó prueba de espirometría a ambos conductores, arrojando resultados negativos. Intervino Brigada de Tránsito.

DOS MUJERES QUE CIRCULABAN EN MOTO LESIONADAS AL SER

EMBESTIDAS POR UN AUTOMÓVIL

Una femenina mayor de edad circulaba en una motocicleta matrícula HIC 633, por calle Amorín, llevando como acompañante a otra femenina, y al llegar a la esquina de Avenida Barbieri, detuvo la marcha, momento en el cual fue colisionada en la parte trasera, por un automóvil matrícula HAA 4296, también conducido por una mujer mayor de edad, cayendo ambas ocupantes del birrodado al pavimento, siendo asistidas en el lugar por una unidad de la emergencia médica, resultando traumatizadas leves. Intervino Brigada de Tránsito.