En momentos que personal policial se encontraba realizando corte de tránsito en zona de Salto Chico, a 100 metros de Saturnino Ribes, conjuntamente con personal del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia, en determinado momento una moto marca Winner Orión 110, matrícula HIA 4965, color negra, conducida por un masculino mayor, se dirige directamente hacia un funcionario de la Intendencia, tratando de evadir el puesto de control, enbistiendo al funcionario y debido a la maniobra, cayó en una cuneta existente. Procediéndose a su detención. Realizándole prueba de espirometría con resultado positivo. Interviene Seccional Quinta.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

Denunció una femenina mayor que se retiró de su finca, y a la hora 03:20, regresó a la misma notando el interior en completo desorden, presumiendo que mediante la banderola del baño personas extrañas podrían haber ingresado ya que la misma estaba abierta , constatando el hurto de un celular Iphone 5, agrega a su vez que le habrían intentado hurtar dos TV LED, uno de 32″ marca Punktal y otro de 42″ marca Panavox, no logrando el cometido. Al lugar concurrió Policía Científica. Investiga Seccional Tercera.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Denunció una femenina mayor a su hijo quien se encontraba en estado de ebriedad, solicitándole el vehículo para circular, ante la negativa éste se enoja y comienza a insultarla con el más bajo vocabulario amenazando con romper el vehículo. Por lo que solicita la presencia policial. Agrega que no es la primera vez que un hecho como este ocurre y que cada vez son más frecuentes.

Solicita prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación hacia su persona y su domicilio. Enterada la magistrada subrogante del juzgado de familia de 7°turno Nicole Sturla dispuso: entregar al denunciado a un familiar que no sea la madre, bajo recibo. Una vez que el indagado recupere la lucidez, citarlo a UEVDG y notificarlo bajo recibo a no incurrir en hechos similares y cese de de agresiones bajo apercibimiento de de medidas judiciales. Intervino Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.