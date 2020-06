No solo que ALDO SILVA (54 años), es la imagen clave en el informativo central de Canal 12 de Montevideo. Más allá de esa fermental cotidianeidad en la comunicación, es el conductor a favor de una mixtura esencial, donde se mezclan talento y carisma.

Criterios colectivos al margen, improntas desde cado uno. El rol personal que traduce su influencia. Es seguro que Aldo Silva no lo admitirá públicamente, pero la historia de los últimos años lo certifica y este presente sin dudas también.

«Empezó Telemundo», señal inequívoca en ese tiempo del diario compartir, que no deja de valorar al básico de Aldo, hasta por una cuestión de bien entendida personalidad. La suya.

***********

ENTONCES….EL HINCHA DE AGUADA

Pablo Alexis Teixeira tendió el puente para que Aldo Silva se comunicara con la redacción del diario y contemplar un objetivo, «porque en mi no deja de faltar el sentimiento por Aguada. Fui jugador del club y llegué a integrar un plantel de Primera. Tenía más corazón que técnica, esa es la verdad. Si tenía que morder los championes del rival…los mordía. Una cuestión de entrega por la camiseta que uno aprendió a querer.

El hecho es que Aguada llega a los 100 años de vida institucional y deportiva en el 2022. El objetivo de ir ordenando todo lo que se pueda rescatar a favor de la historia. En fotos, en videos, en crónicas. Cada aporte sumará al fin y en cada caso se respetará la procedencia de esa foto o de esa filmación. Como debe ser».

**********

UN RIVAL HISTÓRICO

Inevitablemente verborrágico. Generoso en la memoria.

Puntilloso en los rescates de nombres del ayer, esos que tapizaron los tiempos del básquetbol dorado. La voz de Aldo Silva desde Montevideo a EL PUEBLO. Al fin de cuentas la comunicación es una ventana de oportunidades.

«El hecho es que en ese documental donde queremos reflejar la historia de Aguada, cuentan los jugadores nuestros y aquellos rivales que por categoría, encendieron la trascendencia de partidos que no se olvidan.

Y se llega a la conclusión que un oponente histórico fue el «Chumbo» Arrestia, a quien el hincha de Aguada le solía siempre apuntar desde la tribuna. Pero la consecuencia fue una: ¡siempre nos clavaba. A los equipos en que «Chumbo»· jugaba, le queríamos ganar…y no le ganábamos!. El potencial de Arrestia siempre resultó formidable».

EL VALOR DE LOS TESTIMONIOS

Aldo Silva aclara que «estamos en tiempo de búsqueda. De coordinación. Y sobre todo, esta posibilidad de acumular lo necesario y más. Si pudiésemos obtener algunas fotografías con el «Chumbo» jugando contra Aguada, llegaríamos al efecto buscado. Ojalá que a través de EL PUEBLO y los lectores tengamos esa posibilidad. Serán los 100 años de Aguada, pero también reflejar lo que significó como rival Omar Arrestia. Un rival especialísimo y que no olvidamos».

************

Aguada.

Fue un 28 de febrero de 1922…

El de los 100 que vendrá.

Aldo Silva. El de Telemundo.

El de Aguada también.

Una pasión por algo…

para crear el talento.

Ese talento.

El de Aldo también.