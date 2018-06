Rusia 2018:

Alemania salió al partido a imponer condiciones sabedores de la necesidad de obtener el triunfo y ya en los primeros cinco minutos Werner primero y Hector después avisaron que la intención era adelantarse en forma rápida para no pasar mayores nervios. Pero lentamente los suecos se fueron acomodando al juego, comenzando a cerrar caminos y replegados recuperaban y sacaban sendas contras que complicaron a su rival, la primera de ellas de Marcus Berg que no pudo definir con claridad.

El gol de la apertura llegó a los 32′ cuando una pelota perdida por Kroos, generó una acción ofensiva de los dirigidos por Andersson que derivó en un pase a Ola Toivonen, que recibió de pecho y definió por arriba deNeuer para el 1-0 parcial y el estupor generalizado en Sochi.

Un golpe que dejó mareada a la selección germana que manejaba los hilos del cotejo pero no encontraba soluciones para vencer a Olsen y los minutos corrían en su contra.

Un intento de Boateng y otro del propio Toivonen cerraron sin suerte una primera etapa donde Suecia hizo su negocio y Löw y compañía quedaron a 45′ de la despedida.

Los teutones salieron al complemento a cambiar la historia y un gol tempranero ayudó a encaminar un cotejo que se había puesto adverso.

Werner recibió la pelota por el flanco izquierdo y levantó un centro que encontró a Marco Reus en el centro del área y este defiendo de primera logró inflar las redes y poner el 1-1 en el juego que les dio tranquilidad.

Pero los últimos campeones mundiales no lograban encontrar el segundo, ante un rival que retrasado marcaba y marcaba, mientras que los encargados de anotar no encontraban el camino y marraban situaciones claras.

La expulsión por doble amarilla de Boateng hizo que Alemania terminara el juego con diez y manteniendo la esquiva efectividad de todo el trayecto, cuando Gómez con otro cabezazo, se encontrara con Olsen una vez más para tapar. Un zurdazo del ingresado Brandt al palo avisó lo que pasaría en la última jugada del partido, cuando Toni Kroos con un remate increíble puso el merecido 2-1 a los 90+5 que selló un triunfo que parecía se les escapaba entre los dedos.

Un gol que puede valer la llegada a los octavos de final y el renacer de uno de los grandes candidatos al título una vez más.